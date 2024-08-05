На заводе Ростеха в России произошел крупный взрыв

Завод поставляет оборудование к российским РСЗО.

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В России снова взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В понедельник вечером, 5 августа, стало известно, что на заводе Ростеха в Башкортостане, поставляющем запчасти к РСЗО оккупантов, произошел крупный взрыв, сообщает Радио Свобода.

ЧП произошло, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все рабочие бригады погибли.

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Утверждается, что бригадиры могли нарушить технику безопасности при резке труб - и газовоздушная смесь вспыхнула. Заведено уголовное дело.

Издание отмечает, что завод принадлежит Ростеху и производит запчасти к ракетным системам залпового огня российских оккупантов. Объект находится под западными санкциями.

Взрывы в России - последние новости

Как писал Главред, в Екатеринбурге во вторник, 30 июля, вспыхнул масштабный пожар на заводе "НПО автоматики", который входит в Роскосмос. Завод поставляет радиоэлектронное оборудование российским разведчикам.

На территории научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязино, который занимается разработкой полупроходных лазеров и жидких экранов для российской армии, в понедельник, 24 июня, случился крупный пожар со взрывами.

Еще раньше под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизии. Пожар произошел в воинской части, где базировалось одно из подразделений армии оккупантов из РФ - 150-я мотострелковая дивизия.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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