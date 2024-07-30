Куски крышы летят: в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса

Завод является ключевым звеном в производстве микросхем. Кроме того, он обеспечивает российских разведчиков системами управления.

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Огромный пожар на НПО Автоматики / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот видео

В Екатеринбурге во вторник, 30 июля, вспыхнул масштабный пожар на заводе "НПО автоматики", который входит в Роскосмос. Завод поставляет радиоэлектронное оборудование российским разведчикам.

О ЧП непосредственно на объекте сообщают местные издания. Отмечается, что пожар вспыхнул в корпусе, где производят "начинку", то есть системы управления для ракет-носителей "Союз-2". В том числе платы и микросхемы.

Отмечается, что на заводе также есть стимуляторы блока управления ракет-носителей, а пульт управления имитирует пульты космодромов.

видео дня

Огонь охватил один из цехов предприятия, затем перекинулся на крышу и продолжил распространяться, вследствие чего загорелась вторая крыша.

В Екатеринбурге пылает оборонный завод "НПО Автоматики" - смотрите видео:

"Загорелась уже вторая крыша. Пожарные приехали, но куски крыши летят, дым очень черный", - рассказали журналистам очевидцы ЧП.

Из-за пожара "начали складываться" стены цеха с химпродукцией.

В МЧС утверждали, что в цеху во время ЧП проводились сварочные работы.

Территорию оцепили силовики.

Пожары в России - последние новости

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30 мая в Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что пожар якобы возник в производственно-складском здании.

Кроме того, снова горела нефтебаза в Туапсе. Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на объекте.

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Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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