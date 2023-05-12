В Москву пришла "бавовна": горит предприятие вторпереработки и завод по производству двигателей для МиГов

Пожар вспыхнул на ММП имени В. В. Чернышева и в подмосковном Дзержинском.

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Утром 12 мая в РФ вспыхнули мощные пожары ​ / Коллаж: Главред, фото: Telegram, pixabay.com

Утром в пятницу, 12 мая, в столице страны-агрессора РФ Москве вспыхнул пожар на территории завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. Известно о трех пострадавших.

"Бавовна" посетила Москву около 04:00 пятницы. О ЧП на территории Московского машиностроительного предприятия им. В. Чернышева сообщил пропагандистский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что якобы в кабинете на втором этаже просто загорелись личные вещи и мебель.

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Огонь охватил площадь около 15 кв. м, помещение было сильно задымлено. Пожар на заводе в Москве был быстро ликвидирован, а потерпевших передали медикам.

На ММП имени В. В. Чернышева вспыхнул пожар / Фото: t.me/shot_shot

ММП имени В. В. Чернышева является производителем турбореактивных двигателей типа РД-33 для семейства фронтовых истребителей МиГ-29, а также участвует в "широкой кооперации" ОДК по производству авиационных двигателей других типов.

Пожар в Дзержинском

Кроме того мощный пожар вспыхнул под Москвой в населенном пункте Дзержинский, который расположен к юго-востоку от российской столицы. Там загорелось предприятие по переработке вторсырья.

Над местом пожара неподалеку от ТЭЦ поднимается столб черного дыма и пламени.

"Крупный пожар возник к юго-востоку от Москвы. Огонь охватил здание в районе подмосковного Дзержинского. Предположительно, там горит предприятие по переработке вторсырья. На кадрах с места происшествия виден столб пламени и дыма", – пишет одно из московских изданий.

В Дзержинском загорелся завод вторичной переработки / Фото: Telegram

Столб черного дыма видно издалека / Фото: Telegram

Местные паблики пишут, что пожар возник в районе складов возле ТЭЦ.

В то же время, в российском МЧС уверяют, что горят автомобильные покрышки, а площадь возгорания якобы составляет 30 кв. м.

Смотрите видео о пожарах в РФ 12 мая:

"Бавовна" в стране-агрессоре РФ

3 мая в Москве прозвучали взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около трех часов ночи. Дрон атаковал купол Сенатского дворца. В Кремле инцидент назвали "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

25 апреля в Свердловской области в поселках Сосьва, Висимое и Таежное вспыхнул пожар. Почти за сутки огонь уничтожил 110 зданий, из них 108 - жилых домов.

В Тюменской области России 4 мая вспыхнул масштабный пожар в районе села Успенка. Местные жители молились с иконами в руках прямо на улицах и в панике пытались потушить догорающие дома.

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