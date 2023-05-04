Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

Возгорание постепенно движется в сторону соседних сел. Местные власти уже эвакуируют людей, а с местных ферм вывозят животных.

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В РФ сильный пожар охватил целую деревню / коллаж Главред, фото: скриншот, соцсети

В Тюменской области страны-агрессора России вспыхнул масштабный пожар в районе села Успенка. Местные жители молятся с иконами в руках прямо на улицах и в панике пытаются потушить догорающие дома.

Как пишет Telegram-канал SHOT, возгорание постепенно движется в сторону соседних сел. Местные власти уже эвакуируют людей, а с местных ферм вывозят животных. Всего из поселка эвакуировали 79 местных жителей.

"Сейчас в Тюмени стоит жара. Днем воздух прогревается до 26 градусов. Никаких осадков в ближайшие дни не ожидается", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за сильного пожара в селе прекратили подачу электроэнергии, отключили газ и воду. Движение на подъездной дороге ограничено.

Огонь укрощают более 70 пожарных, задействовано полсотни единиц спецтехники, а также пожарный вертолет.

"По факту пожара уже назначена следственная проверка по статье о халатности, также на место выехал прокурор области. Ближайшие села готовят к эвакуации", - говорится в сообщении.

Смотрите видео в нашем телеграм-канале как в РФ горит поселок:

В РФ сильный пожар охватил целую деревню / скриншот

Напомним, 25 апреля, в Свердловской области в поселках Сосьва, Висимое и Таежное вспыхнул пожар. Почти за сутки огонь уничтожил 110 зданий, из них 108 - жилых домов. Местное население, а также 240 заключенных эвакуировали из расположенного там лечебно-исправительного учреждения.

Кроме того, ранее в Ростове-на-Дону горело здание управления ФСБ, а именно на складе на территории пограничного управления. Черный дым был виден почти во всех районах города. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.

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