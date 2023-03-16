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Перед пожаром был мощный взрыв: в Ростове-на-Дону горит здание управления ФСБ - СМИ

16 марта 2023, 12:24
Возгорание началось на складе на территории погрануправления ФСБ. Черный дым видно почти во всех районах города.
Пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул 16 марта ​
Пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул 16 марта ​ / Фото Telegram

В российском городе Ростов-на-Дону в четверг, 16 марта, вспыхнул пожар в здании пограничной службы ФСБ. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.

По данным росСМИ, возгорание началось на складе на территории погрануправления.

Угрозы того, что огонь перекинется на соседние постройки, нет. По предварительной информации, пострадавших нет.

видео дня

На место происшествия прибыли МЧСники, которые пытаются потушить пожар. Черный дым видно почти во всех районах города.

Пожар в Ростове-на-Дону
Пожар в Ростове-на-Дону / Фото Telegram
Ростов-на-Дону
Над Ростовом-на-Дону поднялся густой черный дым / Фото news161ru
Пожар в здании управления ФСБ
Пожар в здании управления ФСБ / скриншот

Судя по кадрам, возгорание произошло внутри здания. Официальные лица страны-агрессора пока не комментируют инцидент.

Пропагандистские СМИ пишут, что предварительной причиной пожара якобы стал взрыв на складе погрануправления ФСБ.

РосСМИ пишут со ссылкой на источники в силовых структурах, что на складе детонируют боеприпасы.

Перед пожаром был мощный взрыв: в Ростове-на-Дону горит здание управления ФСБ - СМИ

Также в Сети были опубликованы кадры видео с домофона недалеко от места пожара — там хорошо слышен громкий звук взрыва.

Перед пожаром был мощный взрыв: в Ростове-на-Дону горит здание управления ФСБ - СМИ
Скриншот

Как сообщал Главред, 21 января в российском городе Ангарск Иркутской области вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Там горел бензовоз и железнодорожные цистерны, топливо из которых предназначалось для отправки российским оккупантам в Украине.

Также в РФ произошел крупный пожар на территории воинской части, которая расположена на востоке Москвы.

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