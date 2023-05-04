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"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по Украине

Алина Дембицкая
4 мая 2023, 16:54 обновлено 4 мая, 16:54
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Сейчас на боевом дежурстве в Черном море находятся два российских надводных ракетных корабля, которые могут запустить до 16 ракет.
Наталья Гуменюк, ракетный удар
Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по Украине / Полтавская ОВА, УНИАН, скриншот

Российские оккупационные войска, несмотря на сокращение количества ракетоносителей в Черном море, все равно могут осуществить атаку на Украину. Из-за отчаяния страна-агрессор Россия может начать применять стратегический запас. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, противник продолжает маневрировать в Черном море и постоянно меняет свои позиции на воде. Некоторые корабли, включая ракетные надводные суда, были заведены российскими захватчиками к пунктам базирования.

"Враг маневрирует, постоянно меняет позиции и количественный состав своей группировки. Если утром корабельная группировка была увеличена до 11 с наращиванием присутствия ракетоносителей, то сейчас два ракетоносителя заведены к пунктам базирования. Всего корабельная группировка уменьшена до 7 единиц в Черном море", - сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

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По ее словам, сейчас на боевом дежурстве в Черном море находятся два российских надводных ракетных корабля, которые могут запустить до 16 ракет. Гуменюк подчеркнула, что угроза ракетного удара остается чрезвычайно высокой, поскольку из-за отчаяния противник может перейти красную линию.

"Сейчас на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя – это 16 ракет типа "Калибр" в максимальном количестве. В таком случае уровень ракетной угрозы мы расцениваем как достаточно высокий. 16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить ту красную черту, за которой начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать", - подчеркнула она.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетный террор россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Также руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.

Как отметил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. По его словам, россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

"Около 300 ракет будет крылатых и еще около двух тысяч ракет других типов, которые они могут производить: Х-39, Х-59. На осень у нас может быть проблема, если мы не решим вопрос относительно ракет", - отметил Свитан

Смотрите видео - военный эксперт Сергей Грабский заявил, что россияне продолжают попытки прощупывать украинскую ПВО:

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