Заинтересованы ли на самом деле США в быстром окончании войны в Украине: эксперт удивил подробностями

США стремятся поддерживать Украину, но остаются сдержанными в своей политике относительно конфликта с РФ, подчеркнул Яременко.

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Яременко раскрыл подробности поддержки Украины со стороны США / Украинская добровольческая армия, ОП, УНИАН

США рассматривают различные вопросы, связанные с поддержкой Украины в войне со страной-агрессоромРоссией, но при этом Штаты придерживаются сдержанной и дальновидной позиции, чтобы не допустить обострения конфликта до уровня, когда он может перенестись за пределы Украины. Такое мнение в интервью Главреду высказал народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

"США стремятся и будут поддерживать Украину для достижения победы. Но при этом есть и другая составляющая политики США – не допустить обострения конфликта, переноса его за пределы Украины. То есть возникновение угрозы Третьей мировой войны и прямого вооруженного конфликта между НАТО и РФ. И в этом ключе США решается очень много вопросов относительно того, какие именно вооружения предоставлять Украине, как применение этих вооружений Украиной против России может повлиять на позицию РФ и какие ответные действия это может вызвать с точки зрения применения ядерного оружия и тому подобное. Здесь США (хоть это и определенная игра слов) проявляют сдержанность или дальновидность, но этот элемент политики тоже присутствует", - рассказал Яременко.

В то же время эксперт подчеркнул, что США все же хотят победы Украины в войне с РФ и считают, что необходимо поддерживать страну столько, сколько нужно, чтобы достичь этой цели.

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"Я думаю, что все в мире, кто поддерживает Украину, по разным причинам хотят, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Но вопрос еще и в том, что США смотрят на то, есть ли у Украины такая возможность и насколько это реалистично. И реалистичная позиция выглядит так, что с точки зрения Америки Украине надо гарантировать, что ее будут поддерживать столько, сколько нужно. Это не должно заставлять нас думать, что эта война будет продолжаться бесконечно долго, это совсем о другом. О том, что наша борьба важна, и ее поддерживать столько, сколько нужно, чтобы одержать победу", - отметил он.

Кто такой Богдан Яременко? Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Война России против Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

Смотрите видео, на котором показана ежедневная работа украинских артиллеристов, отстаивающих нашу свободу и право на мирную жизнь:

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