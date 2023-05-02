УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заинтересованы ли на самом деле США в быстром окончании войны в Украине: эксперт удивил подробностями

Алина Дембицкая
2 мая 2023, 02:35
13
США стремятся поддерживать Украину, но остаются сдержанными в своей политике относительно конфликта с РФ, подчеркнул Яременко.
ВСУ, США, Богдан Яременко
Яременко раскрыл подробности поддержки Украины со стороны США / Украинская добровольческая армия, ОП, УНИАН

США рассматривают различные вопросы, связанные с поддержкой Украины в войне со страной-агрессоромРоссией, но при этом Штаты придерживаются сдержанной и дальновидной позиции, чтобы не допустить обострения конфликта до уровня, когда он может перенестись за пределы Украины. Такое мнение в интервью Главреду высказал народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

"США стремятся и будут поддерживать Украину для достижения победы. Но при этом есть и другая составляющая политики США – не допустить обострения конфликта, переноса его за пределы Украины. То есть возникновение угрозы Третьей мировой войны и прямого вооруженного конфликта между НАТО и РФ. И в этом ключе США решается очень много вопросов относительно того, какие именно вооружения предоставлять Украине, как применение этих вооружений Украиной против России может повлиять на позицию РФ и какие ответные действия это может вызвать с точки зрения применения ядерного оружия и тому подобное. Здесь США (хоть это и определенная игра слов) проявляют сдержанность или дальновидность, но этот элемент политики тоже присутствует", - рассказал Яременко.

В то же время эксперт подчеркнул, что США все же хотят победы Украины в войне с РФ и считают, что необходимо поддерживать страну столько, сколько нужно, чтобы достичь этой цели.

видео дня

"Я думаю, что все в мире, кто поддерживает Украину, по разным причинам хотят, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Но вопрос еще и в том, что США смотрят на то, есть ли у Украины такая возможность и насколько это реалистично. И реалистичная позиция выглядит так, что с точки зрения Америки Украине надо гарантировать, что ее будут поддерживать столько, сколько нужно. Это не должно заставлять нас думать, что эта война будет продолжаться бесконечно долго, это совсем о другом. О том, что наша борьба важна, и ее поддерживать столько, сколько нужно, чтобы одержать победу", - отметил он.

Кто такой Богдан Яременко?

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Война России против Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

Смотрите видео, на котором показана ежедневная работа украинских артиллеристов, отстаивающих нашу свободу и право на мирную жизнь:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Богдан Яременко война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиян

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиян

00:15 Украина
"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - Кулеба

"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - Кулеба

23:36 Украина
Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жаре

Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жаре

20:56 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

02:35

Заинтересованы ли на самом деле США в быстром окончании войны в Украине: эксперт удивил подробностями

02:05

Почему нельзя трогать гнезда ласточек: удивительный секрет сразит наповал

01:35

Яременко спрогнозировал, помогут ли США Украине добиться от РФ репарацийВидео

00:51

Почему 2 мая запрещено трогать обувь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:33

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:15

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиянВидео

01 мая, понедельник
23:56

Сеть подорвала вирусная головоломка: пользователи ломают голову над очень сложной задачей

23:36

"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - КулебаВидео

23:21

Дочь Касселя и Беллучи показала небритые подмышки в невероятной фотосессии

Реклама
23:10

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

22:50

Голодал, ходил в синяках и следил следователь: Демин рассказал о своем тяжелом детствеВидео

22:42

Гороскоп на завтра 2 мая 2023: Стрелецам - никаких споров и важный день для РыбВидео

22:38

"Наступление РФ на Бахмут провалилось": в Белом доме сообщили об ошеломительных потерях оккупантовВидео

21:59

"Вместо шашлыка - поджаренные оккупанты": под Мелитополем подорвали штаб россиян

21:50

"Провал привел к хаосу": Путин 17 раз поменял командующих в УкраинеВидео

21:32

Роман Цимбалюк. На России собрались заманить американцев на болотаВидеоблоги

21:32

"Рабство как норма, свобода как отклонение": Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнутьВидео

21:07

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

20:56

Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жареВидео

20:13

В Украине тарифы на энергоносители не будут поднимать до завершения войны - постпред МВФВидео

Реклама
20:07

Китай впервые проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, где РФ названа агрессором: против - 5 странВидео

19:52

Путинский юморист Евгений Петросян очутился в больнице: медики выносили его из домаВидео

19:29

В России призывают молиться за перекроившего себя до неузнаваемости КиркороваВидео

19:20

Миротворческая миссия Папы Римского: что нужно об этом знатьмнение

18:48

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

18:38

Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВОВидео

18:12

Бахмут устоит до начала наступления, а на двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону - Свитан

17:50

Гороскоп для Скорпионов на май 2023: астролог назвала самые удачные и прибыльные дниВидео

17:50

В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона МакронаВидео

17:48

"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семьяВидео

17:35

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочкуВидео

17:24

Мужчина купил дом и потерял дар речи от находки в саду за ним

17:22

Цены взвинтили: сколько стоит бензин и что будет дальшеВидео

16:20

РФ потеряла более роты оккупантов на Таврическом направлении за сутки – генерал ТарнавскийВидео

16:15

Украинцам летом нужно будет заплатить налоги на жилье: как правильно посчитать

16:03

РФ готовит новый ракетный удар: британский офицер-разведчик рассказал о вероятных целях

15:55

Королевская семья в ужасе: принц Гарри вновь ошеломил скандаломВидео

15:54

Молодая редиска невероятно полезная, но может и "добить" желудок: кому ее нельзя есть

15:40

Блогер раскрыл, как супруг-нахлебник украинки-певицы Asti уговорил ее молчать в РФ о войнеВидео

14:54

"Застряла в 90-x": Королёва опозорилась на дне рождения КиркороваВидео

Реклама
14:52

Разговоры о бывших в отношениях: 3 ситуации, которые могут разрушить вашу любовьВидео

14:45

"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачнымВидео

14:32

Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результатыВидео

14:23

В каких продуктах больше йода: удивительные сведения о популярном веществеВидео

14:10

"Не хотела, чтобы мир видел": в сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл

13:58

Куда девать старое нижнее белье: почему нельзя хранить и как выбросить без вреда для тела и души

13:54

Не вручали повестку: в полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-ФранковскеВидео

13:47

Регионы РФ готовятся "на выход": Резников назвал сценарий развала России

12:57

Запад даст авиацию для контрнаступления, ВСУ ворвутся в Крым: неожиданный прогноз оккультиста из РФВидео

12:40

США без Байдена: дипломат рассказал, чего ждать Украине с новым президентом АмерикиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять