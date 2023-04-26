УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасен

Алина Дембицкая
26 апреля 2023, 22:19 обновлено 26 апреля, 22:19
25
Кремль убедил российскую элиту в том, что захватчики смогут удержать линию фронта и "заморозить" войну.
Кремль хочет 'заморозить' войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасен
Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасен / коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Мир со страной-агрессором Россией сейчас опасен, поскольку российские оккупанты зафиксируют свои территориальные победы и через несколько лет снова пойдут в наступление. Однако, если контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, это может привести к уничтожению главы Кремля Владимира Путина. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV.

Как отметил Подоляк, Кремль убедил российскую элиту в том, что захватчики смогут удержать линию фронта и "заморозить" войну, а позже РФ накопит ресурсы и снова пойдет в наступление на территорию украинского государства.

По его словам, если России удастся зафиксировать статус-кво, принудив Украину к переговорному процессу, путинские власти будут "продавать концепцию" о том, что ей удалось не проиграть НАТО и зайти в Украину, и что экспансия будет продолжаться, а также, что России удалось обыграть западные сообщества информационно, потому что они продолжают ее бояться и не хотят давать Украине оружие.

видео дня

"Если все будет для них выглядеть так, что они не контролируют линию разграничения, где сегодня идут боевые действия, что они не могут задержать то или иное наступление украинцев, это будет окончательная точка в политической биографии Путина. Сколько недель или месяцев останется до того, чтобы и физически он закончил существование, — это уже вопрос к элитам. Мы к этому отношения иметь не будем", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что при таких обстоятельствах ситуация среди российских элит будет только ухудшаться, и они будут пытаться найти способ выйти из состояния войны с минимальными потерями для себя.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Как отметил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

Смотрите видео Главреда - военнослужащий Виктор Андрусив сделал прогноз относительно контрнаступления ВСУ:

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

21:50 Украина
Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

21:49 Синоптик
"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасен

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:48

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

Реклама
20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

18:33

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

Реклама
18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

18:00

Си Цзиньпин думает о ядерной войнемнение

17:56

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

17:47

"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военныйВидео

17:38

Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждениеВидео

17:30

Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си ЦзиньпиномВидео

17:24

Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - АндрусивВидео

16:53

Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

16:52

Была любовницей Зеленского и "выжила" из Украины Лорак: росСМИ выдали смачный бред о КарольВидео

16:44

Украина вернула из российского плена почти полусотню защитниковФотоВидео

16:35

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

16:13

"Сбросили шкуру и побежали": на Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ – СМИВидео

16:09

В Украине могут разрешить однополые партнерства: все зависит от Зеленского

15:58

Без отца остались двое сыновей: в боях против оккупантов погиб известный спортсмен-футзалистВидео

15:57

Подойдут даже дырявые: что можно сделать со старыми носками

15:46

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: приметы, которые приносят беду

15:43

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеорВидео

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробностиВидео

15:04

"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возрастВидео

15:01

Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

Реклама
14:54

"Поворознюк выстрелил из пистолета мне в грудь", - фермер с Кировоградшины рассказал о покушении на убийство

14:35

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуостроваВидео

14:13

Шоумен Цекало набросился на девушку в США

14:12

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – АндрусивВидео

14:11

Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

13:59

Будет крематорий: стало известно, кто купил дом ПугачевойВидео

13:44

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

13:20

Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

13:13

Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть РоссиюВидео

13:11

"К счастью, мы успели": Ургант рассказал о звонке ПугачевойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять