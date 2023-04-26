Кремль хочет 'заморозить' войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасен

Кремль убедил российскую элиту в том, что захватчики смогут удержать линию фронта и "заморозить" войну.

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Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасен / коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Мир со страной-агрессором Россией сейчас опасен, поскольку российские оккупанты зафиксируют свои территориальные победы и через несколько лет снова пойдут в наступление. Однако, если контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, это может привести к уничтожению главы Кремля Владимира Путина. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV.

Как отметил Подоляк, Кремль убедил российскую элиту в том, что захватчики смогут удержать линию фронта и "заморозить" войну, а позже РФ накопит ресурсы и снова пойдет в наступление на территорию украинского государства.

По его словам, если России удастся зафиксировать статус-кво, принудив Украину к переговорному процессу, путинские власти будут "продавать концепцию" о том, что ей удалось не проиграть НАТО и зайти в Украину, и что экспансия будет продолжаться, а также, что России удалось обыграть западные сообщества информационно, потому что они продолжают ее бояться и не хотят давать Украине оружие.

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"Если все будет для них выглядеть так, что они не контролируют линию разграничения, где сегодня идут боевые действия, что они не могут задержать то или иное наступление украинцев, это будет окончательная точка в политической биографии Путина. Сколько недель или месяцев останется до того, чтобы и физически он закончил существование, — это уже вопрос к элитам. Мы к этому отношения иметь не будем", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что при таких обстоятельствах ситуация среди российских элит будет только ухудшаться, и они будут пытаться найти способ выйти из состояния войны с минимальными потерями для себя.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Как отметил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

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