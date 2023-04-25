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"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК Юг

Алина Дембицкая
25 апреля 2023, 21:28 обновлено 25 апреля, 21:30
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В ОК "Юг" призвали ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги, поскольку враг может действовать крайне жестоко и отчаянно.
Российский истребитель Су-27, российская ракета
Минобороны РФ, УНИАН

В Черном море количество ракетоносителей армии РФ увеличились вдвое. Захватчики могут атаковать Украину десятками крылатых ракет. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уровень ракетной угрозы очень высокий.

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"К сигналам воздушной тревоги стоит относиться ответственно, не терять бдительности и оперативности реакции. Враг коварен, озлоблен и доведен до определенного уровня отчаяния, может действовать крайне жестоко и отчаянно", - подчеркнули в ОК "Юг".

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