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Михаил Притула удивил подробностями относительно ракетного потенциала Украины

Алина Дембицкая
21 апреля 2023, 02:40
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Эксперт подчеркнул, что все ракетное вооружение и конструирование ракет, которое есть у РФ, начиналось с Украины.
Украинские военные, Михаил Притула
Михаил Притула рассказал о ракетном потенциале Украины / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Михаил Притула

Все ракеты, которые сейчас есть у страны-агрессора России, были разработаны на базе украинских технологий, и сейчас Украина продолжает быть центром разработки и производства ракет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула .

"Давайте не унижать себя и понимать, что Украина – это ракетное государство. Все ракетное вооружение и конструирование ракет, которое есть у России, начиналось с Украины. Включая Сергея Павловича Королева. Мы должны хорошо помнить, что все крылатые ракеты – Х-55, частично Х-101, Х-22 – попали в Россию из Украины. Эти ракеты производили на Харьковском авиационном заводе, там был соответствующий ракетный цех, который в начале 1992 года Россия вывезла к себе и уже на основании тех технологий развернула свое производство. Но специалисты в Украине есть и по сей день", - отметил Притула.

Он также подчеркнул, что нужно помнить о том, что систему наведения ракет производили на "Хартроне", бывшем Харьковском заводе реле и автоматики. Кроме того, много вещей делалось на "Мотор Сичи" (это касается двигателей).

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"Также производились системы наведения, картография, и все это делали в Украине. Поэтому специалисты остались, а желание у нас сейчас что-то такое иметь очень большое. Мы должны помнить о печальной судьбе крейсера "Москва", который был поражен на достаточно большом расстоянии крылатыми ракетами типа "Нептун" украинского производства. Поэтому что-то такое, что может долететь очень-очень далеко на болота у нас, если еще нет, то скоро будет. А может и уже есть", - сказал военный эксперт.

Кроме того, по его словам, были изделия, которые также производились в Харькове и назывались Ту-141 и Ту-143. Это беспилотные летательные аппараты, которые разрабатывали в Украине в 1970-х годах и которые могли лететь на 1000 километров вглубь противника.

"Многие из них остались в Украине, поэтому теперь они могут быть оснащены новейшими системами наведения и навигации, а также оснащены определенным количеством взрывчатых веществ. То есть все такие вещи потенциально могут быть в Украине. Есть ли такие вещи и используются ли, об этом я сказать не могу, потому что не имею права. Будут ли они использованы и как именно – это уже вопрос к Генштабу. Каждое наше действие должно быть очень продуманным и взвешенным, особенно в части возможных атак и ответов по территории РФ. Пока у нас нет официальных сообщений, что именно ВСУ поразили те или иные объекты на территории РФ. А вот когда это произойдет, тогда и будем об этом говорить", - подчеркнул Притула.

Украинские беспилотники уже достают до Москвы

Недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что беспилотные летательные аппараты Украины уже могут долетать до Москвы и даже дальше.

"Долетают в Москву и дальше", - сказал Буданов. Впрочем, он отказался детализировать подробности украинских операций с применением беспилотников.

Как отметил эксперт Defense Express Иван Киричевский, украинские беспилотники могут атаковать ряд объектов на территории страны-агрессора России. Например, завод по производству ракет и нефтяные терминалы. Помимо заводов, производящих оружие, украинские воздушные силы могут ударить по другим промышленным объектам, которые имеют важное значение для РФ.

"Есть нефтяные терминалы в районе Новороссийска, слишком близко к базе ВМФ – там один раз беспилотник уже падал, можем повторить", - сказал Киричевский.

Ранее в стране-агрессоре России утверждали, что на территории Москвы нашли обломки сине-желтого беспилотника с надписью "Слава Украине". Он якобы упал возле железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы.

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