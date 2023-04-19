В России боятся ударов ВСУ, Украине есть чем пробивать ПВО в Москве - полковник запаса Притула

Логистические цепочки, которые использует РФ для обеспечения российской армии, являются легитимными целями для ударов ВСУ, считает Михаил Притула.

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Россия испугалась Украину, "Панцирей" ей на все не хватит - Михаил Притула / Главред

После почти полутора лет с начала полномасштабного вторжения в России чуть ли не ежедневно происходят какие-то взрывы или пожары. Причем речь идет не только об областях, граничащих с Украиной, но и о регионах внутри РФ. Параллельно с этим россияне отменяют парады и шествие "Бессмертного полка" якобы из-за террористической угрозы, а также обвиняют ВСУ в налетах беспилотников и их влиянии на работу ПВО.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, есть ли у России слабые места, боятся ли в РФ нашествия украинских беспилотников и есть ли Украине чем ударить по Москве.

В чем может быть причина того, что такие инциденты случаются часто - с чем связан этот "благодатный" огонь?

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Часто - это смотря с чем сравнивать. Они могли бы быть и более частыми, учитывая то, что идет война и те объекты на территории РФ, которые касаются военной инфраструктуры, являются легитимными военными целями для Украины. Соответственно, любые из этих объектов могут быть поражены Украиной. А вот происходит ли это на самом деле, надо смотреть по официальным сообщениям Генштаба. Возможно, русские действительно курят где-то в неположенном месте, неправильно обращаются с вооружением или наказывают друг друга определенным образом. Мы не можем сказать, что то, что постоянно происходит в Белгороде, происходит благодаря украинским беспилотникам, потому что мы этого не знаем, ведь об этом нет официальных сообщений. Поэтому сегодня для нас желательно, чтобы это была работа ВСУ, но если бы это действительно делали они, то такие инциденты случались бы значительно чаще.

Есть ли у Украины такие устройства, с помощью которых гипотетически могли бы нанести удары или пробить российскую ПВО? Есть ли у нас такие возможности?

Давайте не принижать себя и понимать, что Украина – это ракетное государство. Все ракетное вооружение и конструирование ракет, которое есть у России, начиналось с Украины. Включая Сергея Павловича Королева. Мы должны хорошо помнить, что все крылатые ракеты – Х-55, частично Х-101, Х- 22 – попали в Россию из Украины. Эти ракеты производили на Харьковском авиационном заводе, там был соответствующий ракетный цех, который в начале 1992 года Россия вывезла к себе и уже на основании тех технологий развернула свое производство. Но специалисты в Украине есть и по сей день. Мы должны помнить, что систему наведения ракет производили на Хартроне, бывшем Харьковском заводе реле и автоматики. Много вещей делалось на Мотор Сичи (это касается двигателей). Также производились системы наведения, картография, и все это делали в Украине. Поэтому специалисты остались, а желание что-то такое иметь у нас сейчас очень большое. Мы должны помнить о печальной судьбе крейсера "Москва", который был поражен на достаточно большом расстоянии крылатыми ракетами типа "Нептун" украинского производства.

Поэтому чего-то такого, что может долететь очень-очень далеко на болота, у нас если еще нет, то скоро будет. Кроме того, были изделия, которые также производились в Харькове и назывались Ту-141 и Ту-143. это беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые делали у нас в 1970-х годах и которые могли лететь на 1000 километров вглубь противника. Многие из них остались в Украине, поэтому теперь они могут быть оснащены новейшими системами наведения и навигации, а также определенным количеством взрывчатых веществ. То есть все такие вещи потенциально могут быть в Украине. Есть ли такие вещи и используются ли они, об этом я сказать не могу, потому что не имею права. Будут ли они использованы и как именно – это уже вопрос к Генштабу.

Каждое наше действие должно быть очень продуманным и взвешенным, особенно в части возможных атак и ответов по территории РФ. Пока у нас нет официальных сообщений, что именно ВСУ поразили те или иные объекты на территории РФ. А вот когда это произойдет, тогда и будем об этом говорить.

Какие у России есть слабые места? Ведь очевидно, что они есть, потому что территория РФ большая и полностью защитить ее до миллиметра любое ПВО не способно. Куда нам было бы желательно попадать?

Если брать во внимание всю экономику Российской Федерации, то уязвимой является газотранспортная система РФ. Газовые трубы, которыми так гордится Россия, идут сверху по земле по территории РФ. Есть такие перекрестки газоводов, где по 10-15 труб большого диаметра пересекают друг друга на небольшом участке. Это места, где газ идет под очень высоким давлением, и если с трубой что-то происходит, возникает очень большая воронка. Таких мест не так много, возможно до десятка по всей России, но все они на расстоянии не более 3 тысяч километров от Украины. Это очень интересные места, потому что Россия на самом деле сама очень зависима от газа – как страна, которая поставляет газ, всегда его отдавала куда-то. И если такое вдруг случится, у РФ будет большая беда. Так же есть подземные газохранилища в Подмосковье, еще ближе к Украине, которые тоже являются инфраструктурными объектами, которые могут быть легитимными военными целями. Тогда экономика России будет чувствовать себя очень плохо.

Конечно же, и логистические цепочки, которые используются для поставки вооружения в Украину. Это и Крымский мост, который так или иначе используется для поставки оружия и даже продовольствия. Потому что все, что касается армии, является товарами военного назначения. Объясню нашим читателям. Например, мы знаем, что россияне вырыли окоп от Бердянска до Мелитополя. Этот непрерывный окоп длиной 70 километров для эффективного функционирования которого он может вместить примерно 24 тысячи персонала. Чтобы обеспечить их едой, требуется ни много ни мало 700 тонн пищи в месяц и два миллиона литров воды по меньшей мере. Это у нас сейчас гигантское количество, которое надо как-то привезти, распределить, раздать. Вот такие хабы, где будет логистика, не только боекомплекта, но и обычной еды тоже являются интересными целями во время поражения Россия не сможет воевать. Ну и учитывая то, что Россия накопала около 500 километров, мы должны понимать, что примерно 200 тысяч им туда надо засунуть. А их сначала нужно где-то взять.

Вероятно, что их будут брать, прежде всего, в Крыму, среди граждан, которые туда "понаехали" и которые давно мечтали защищать Крым. Таким образом, логистические цепи из Крыма тоже будут легитимными военными целями. То есть существует достаточно много точек, интересных для поражения. Все это, в основном, транспортные артерии логистики, которые являются слабым звеном для российской армии.

То есть было бы чем, а что поражать есть и будет. И вероятно, что наши ВСУ не будут давать россиянам возможности оправиться и набрать жирку, что-то накопить и что-то сделать. Мы видим, что в РФ спешат, тянут оружие почти с Дальнего Востока - это танки Т-64, Т-65. Все старое, но и туда нужно кого-то посадить.

Учитывая то, что у России есть такие слабые места, и вероятно, что хваленые "Панцири" явно стоят не там, на что рассчитывает Россия? Потому что защищаться ей сейчас, насколько я понимаю, нечем.

Россия, если бы имела разум, не начинала бы этой войны. Потому что она понимала бы, что ресурса ни на войну, ни на победу в этой войне нет. Они надеялись на то, что Украина сдастся и россияне возьмут ее "на понт". Но никто не поддался, из-за чего, соответственно, Россия начала терять свои ресурсы, резервы - потеряно уже до 11 тысяч бронетехники, самой современной, какая у них была. А дальше они надеются на то, что у них есть много глуповатых людей, которые будут идти и умирать, даже не спрашивая за что. Они будут лезть и лезть, это – большое количество живой силы, которую Россия не будет беречь. У нее нет болевого порога – они сами об этом говорят, что могут терять по две-три тысячи человек в день, но и в дальнейшем будут бросаться в бой, пока Путин будет у власти. Другое дело, когда у россиян нечем будет обеспечивать эту армию – не будет боекомплекта, еды. Тогда они уже начнут немного убегать, но человеческая жизнь не имеет для них никакого значения. И мы видим, что они бросают свою армию в "мясные атаки". Доходит до большого цинизма, когда первая волна несет на себе боекомплект, который нужен второй и третьей волнам наступления. Это тактика пехоты Красной армии времен Первой и Второй мировых войн – штыковые атаки в современном театре военных действий. Это, конечно, с одной стороны странно, с другой печально, но это – именно тот ресурс, на который надеется Россия. И российские пропагандисты говорят прямо, что у россиян нет этого болевого порога, они будут погибать, сколько им заблагорассудится.

Кстати о пропагандистах. Не так давно российская пропагандистка Симоньян говорила о 1000 дронах, которые Украина, по ее словам, может запустить по России. Насколько реален такой сценарий? О чем свидетельствуют такие заявления – россияне действительно начинают бояться Украину?

Конечно, они уже боятся Украину, потому что они понимают, что Украина технологически и умом больше России. Потому что многие вещи, которые есть в России сегодня, были сделаны именно в Украине нашими специалистами. Сейчас в России этого нет - она лишена доступа к этим вещам. У них, например, есть хваленые ракеты "Сармат". Но каждый раз, когда мы слышим, что у них будет "Сармат", на самом деле это свидетельствует о том, что РФ не имеет того, на замену чего поставить "Сармат". То есть есть ракеты, которые уже почти 40 лет постоянно стоят на боевом дежурстве и сделаны в Днепре, просто исчерпали свой ресурс. И вместо этого они и хотят сделать "Сармат".

Соответственно, такая риторика свидетельствует о том, что они реально боятся Украину. Потому что судьба всего российского руководства и пропагандистов решается Вооруженными Силами Украины на поле боя. И героизм наших солдат, в конце концов, влияет и на политику Кремля, и на мировую политику. Поэтому в РФ уже говорят о том, что с ними что-то будут делать, но они не знают, что именно и насколько глубоко.

Кстати, о глубине. Гипотетически мы можем достать сейчас до Москвы? Ведь они переставляли "Панцири" вокруг Москвы и в самой Москве. Хотелось бы понять, насколько их страх реален.

Что я могу сказать? Пусть ставят больше "Панцирей" в Москве, на крышу Министерства обороны. Могут еще поставить на Красную площадь с десяток, чтобы их было видно. Но сколько этих "Панцирей" уничтожили в Украине мы тоже видели. Пусть ставят, но жизнедеятельность Москвы зависит от логистических цепочек, которыми обеспечивается Москва, в том числе газ и электроэнергия. И хватит ли на все это "Панцирей" – большой вопрос. Кроме того, их эффективность не очень высока.

Что они будут делать дальше? От границы Украины в Сумской, Черниговской области до России всего 450 километров. Для современной техники это, мягко говоря, ни о чем. Может долететь все что угодно. То есть все это есть (или должно быть). Будут ли наши это применять - другой вопрос, но он к Генштабу.

Хотела бы уточнить насчет паники россиян. Связано ли с этим страхом отмены парадов 9 мая в приграничных с Украиной регионах и, возможно, отменят парад в Москве?

Для того, чтобы проводить парад 9 мая, на нем надо что-то показывать. Но вся та техника, которая была на парадах, уже разбита в Украине. Показывать нечего. Что Путин привезет на парад – танки Т-65 и Т-64 будет снимать технику с позиций и везти ее в Москву, а потом обратно? Нечего показать, вот в чем дело. Поэтому, конечно, они и отменяют эти парады. Кроме того, они опасаются реальных выступлений недовольства россиян – они будут избегать скопления людей, чтобы они между собой не общались, потому что это может быть неконтролируемо. Но показывать действительно уже нечего.

Каков общий эффект от этих постоянных "бавовн" - что это в перспективе даст Украине? Может ли это повлиять на внутренние процессы в России?

Наш "хлопок" там имеет значительно меньший эффект, чем те документы, которые подписывает Путин и принимает Госдума РФ. И панику вызывают именно они. Они начинают массовую мобилизацию, и люди на болотах это понимают и начинают убегать. И убегать им нужно очень быстро, потому что у них нет времени, ведь иначе их посадят в те нарытые окопы. Напомню, что там уже 500 километров окопов только возле Крыма. И крымчане должны понимать, что это не просто окопы, а могилы для них. И то, что их пока не мобилизуют, то это лишь для того, чтобы их не кормить в тех окопах, потому что это огромная проблема. И это должно вызвать большую панику, прежде всего, в Крыму, потому что охранять полуостров будут те, кто голосовал за Россию, хотел России, а потом – те, кто приехал в Крым. Именно их первыми бросят в окопы. И пока будут эвакуироваться Аксенов и его команда, они там будут воевать. А что произошло с теми, кого мобилизовали на донецком направлении, мы хорошо знаем. Ну посидит Белгород немного без электричества – ничего страшного, починят. Потом Ростов, но то такое, привыкнут. Панику должна вызвать массовая мобилизация и могилизация.

А эта паника к чему-то приведет? Или россияне и дальше все это будут терпеть?

Да, будут терпеть, потому что их так воспитали. Умные уже сбежали или пытаются бежать из России. А те, кто надеялся, что все будет хорошо, пока сидят на месте. То есть так, чтобы эта "бавовна" привела к триггерному переключению России на понимание, что враг сидит в Кремле, то такого не будет.