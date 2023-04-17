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"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в Украине

Алина Дембицкая
17 апреля 2023, 17:35 обновлено 17 апреля, 17:57
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Глава польского государства заявил, что в мире сейчас появились опасные призывы к скорейшему завершению войны и прекращению оказания помощи Украине.
Анджей Дуда, ВСУ
Дуда призвал активнее помогать Украине / Офис президента, Украинская добровольческая армия

Если страна-агрессор Россия одержит победу в войне против Украины, то это может послужить стимулом для Кремля продолжить агрессию против других стран. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

Как пишет Polskie Radio 24, во время совместного брифинга с президентом Италии Серджо Маттареллой глава польского государства заявил, что в мире сейчас появились опасные призывы к скорейшему завершению войны и прекращению оказания помощи Украине.

"Как сосед Украины, президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии, фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной", - подчеркнул Дуда.

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Он утверждает, что преимущество РФ над Украиной является очевидным, и без должной поддержки Украина не сможет одержать победу в войне. Кроме того, по словам польского лидера, победа страны-агрессора "будет лишь первым шагом к распространению господства РФ на востоке Европы".

"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится без победы России. Россия не может одержать победу в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну", - добавил Дуда.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что кровавая война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, может продлиться еще несколько лет.

"Мы не вычисляем какую точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, сотрудничая с нашей дипломатией с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", - сказал Моравецкий.

Как отметил племянник Джохара Дудаева Муса Тайипов, после того, как война в Украине завершится, в Европе может переместиться центр силы. Основой для него могут стать Украина, Польша и другие страны Восточной Европы.

"У поляков с украинцами были конфликты, которые абсолютно решаемы. Если будет польско-украинский союз, это будет замечательно. Плюс страны Балтии, Молдова может к этому подключиться, Чехия, Словакия, Грузия. Короче говоря, может образоваться прочный союз - зачатки его были заложены в 2015 году, когда создавался Балто-Черноморский альянс. Этот амортизационный пояс между старой Европой и Россией будет полезен", - отметил он.

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