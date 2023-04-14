Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлением

Польша работает над помощью для Украины, чтобы ВСУ победили российских оккупантов.

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Война в Украине может продлиться несколько дней / Коллаж фото УНИАН ​

Кровавая война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, может продлиться еще несколько лет. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает NBC News.

Он также добавил, что Польша, как и весь Запад, помогает Украине победит страну-агрессора.

"Мы не вычисляем какую точную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, сотрудничая с нашей дипломатией с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", - сказал Моравецкий.

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Война в Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех будущего контрнаступления ВСУ на позиции оккупантов крайне необходим Украине. По его словам, без побед украинских военных на поле боя у западных союзников рано или поздно встанет вопрос, стоит ли поддерживать Украину.

Британская разведка заявила, что российские оккупанты активизировали наступление на Бахмут, поскольку силы Минобороны РФ и вагнеровцы улучшили взаимодействие. Как говорится в свежей сводке британского Минобороны, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны армии оккупантов.

Напомним, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что украинские воины, героически удерживающие Бахмут в Донецкой области, таким образом блокируют движение российской оккупационной армии дальше. Оккупанты уже более 8 месяцев не могут захватить этот город. Но без его захвата захватчики не могут двинуться в сторону Славянска, ведь тогда защитники Украины ударят по ним с фланга.

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