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Украинские беспилотники могут достать до многих интересных объектов в глубине РФ - эксперт

Алина Дембицкая
19 апреля 2023, 03:30
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Помимо заводов, производящих оружие, украинские воздушные силы могут ударить по другим промышленным объектам, которые имеют важное значение для РФ.
Пожар, дым, беспилотник Стриж
Украинские беспилотники могут достать до многих объектов в РФ / Википедия, скриншот

Украинские беспилотники могут атаковать ряд объектов на территории страны-агрессора России. Например, завод по производству ракет и нефтяные терминалы. Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если брать Кремль, то они к сценарию с беспилотниками готовятся. Они рядом в кварталах заливают бетоном площадки, чтобы ставить новейшие С-400. Если брать севернее Москвы на 120 км – там есть завод "Радуга" в городе Дубна, где изготавливают ракеты Х-101 и, очевидно, будут изготавливать ракеты Х-50, о серийном производстве которых говорил наш Генштаб. Если бы 20 беспилотных "Стрижей" с "хлопком" долетели туда и попадали на цеха – россияне их бы не ждали и это бы поломало им стратегические планы", - рассказал Киричевский в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что помимо заводов, производящих оружие, украинские воздушные силы могут ударить по другим промышленным объектам, которые имеют важное значение для РФ.

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"Можно другие объекты – основной экспорт нефти РФ идет через Черное море. Есть нефтяные терминалы в районе Новороссийска, уж слишком близко к базе ВМФ – там один раз беспилотник уже падал, можем повторить. Судя по всему, ничего более мощного, чем ЗРК "Панцирь-С1", они выставить не способны. По опыту Ливии, они могли сбивать до 15 "байрактаров". Очень много интересных объектов можно достать", - подытожил эксперт.

Украинские беспилотники уже достают до Москвы

Недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что беспилотные летательные аппараты Украины уже могут долетать до Москвы и даже дальше.

"Долетают в Москву и дальше", - сказал Буданов. Впрочем, он отказался детализировать подробности украинских операций с применением беспилотников.

Ранее в стране-агрессоре России утверждали, что на территории Москвы нашли обломки сине-желтого беспилотника с надписью "Слава Украине". Он якобы упал возле железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы.

Также сообщалось, что аэропорт российского Белгорода, который находится в 35 км от границы с Украиной, атаковал беспилотник со взрывчаткой. В результате взрыва поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.

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