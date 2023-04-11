В Белгороде беспилотник с бомбой атаковал аэропорт - росСМИ

БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал возле ограждения аэропорта имени Шухова и взорвался, пишут российские СМИ.

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Аэропорт Белгорода атаковали беспилотники / Фото Facebook Белгород go31.ru

Аэропорт российского Белгорода, который находится в 35 км от границы с Украиной, атаковал беспилотник со взрывчаткой. Об этом утром 11 апреля сообщили сразу несколько российских Telegram-каналов.

Атака произошла вечером 10 апреля.

Как информирует База, БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал возле ограждения аэропорта имени Шухова и взорвался.

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В результате взрыва поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.

Сообщатся, что жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва.

Власти Белгородской области пока инцидент не комментировали.

Как сообщал Главред, власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Там опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

Ранее мы писали о том, что в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет. Местные жители слышали сильные взрывы.

При этом неизвестно, это были ракеты, запущенные оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. В любом случае далеко они не долетели.

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