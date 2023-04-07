Об ударах войск РФ по Харькову умолчали: в Белгороде испугались ВСУ и отменили парад 9 мая

Местные власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Опасаются, дескать, "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.
Как сообщает Telegram-канал Astra, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что парада в центре Белгорода не будет.
"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством техники и скоплением военнослужащих в центре Белгорода", - заявил он.
Целесообразность проведения салюта и шествия "Бессмертного полка" будут решать на заседании оперативного штаба.
"Что касается салюта и шествия "бессмертного полка", то рассмотрим этот вопрос, равно как и празднование 80-летия прохоровской битвы, на ближайшем заседании оперативного штаба", - подчеркнул Вячеслав Гладков.
Напомним, власти Белгородской области систематически обвиняют ВСУ в обстрелах приграничных к Украине районов региона. О том, что с Белгородщины оккупанты России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и области, там умалчивают.
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Война России против Украины
Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что силы обороны Украины могут начать контрнаступление уже в ближайшие недели. Киев самостоятельно будет выбирать тактику ведения боевых действий. При этом, подчеркнула Смит, оккупанты России также пытаются пойти в наступление.
Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой речь шла о том, что ВСУ готовы к контрнаступлению. Операция станет серьезным вызовом для украинской армии. Вероятным направлением удара войск по российским оккупантам журналисты считают юг Украины.
Согласно данным Reuters, Украина в течение ближайших недель или месяцев применит 8 новых штурмовых бригад в 40 тысяч военных для проведения контрнаступательной операции. По мнению журналистов, от результатов грядущего наступления зависит дальнейшее развитие событий относительно завершения войны России против Украины.
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