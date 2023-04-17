"Война пришла в дома россиян": в ГУР заявили, что в РФ не осталось безопасных мест

В стране-агрессоре России больше не осталось безопасных мест, пока она воюет против Украины. Полномасштабная война уже пришла в дома российских оккупантов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Высказывая свое мнение относительно взрывов в российском городе Белгород, которые произошли в ночь на 17 апреля, Юсов отметил, что разведка знает все, что происходит на территории страны-агрессора, но не будет ни подтверждать, ни опровергать причастность Украины к этим инцидентам в России.
"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим", - отметил представитель ГУР.
Он подчеркнул, что российские захватчики должны привыкать к тому, что пока они продолжают вести агрессивную и несправедливую войну, на их территории не будет безопасных мест.
"Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", - резюмировал Юсов.
Напомним, в ночь на понедельник, 17 апреля, в Белгородской области прогремели мощные взрывы. В некоторых районах города после этого исчез свет.
"В центре Белгорода проблемы с электричеством. Связано с прилетом в одну из городских подстанций", - пишут местные Telegram-каналы.
При этом власти региона заявили о двух пожарах. По их данным, пострадавших нет.
Как сообщал Главред, власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Там опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.
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