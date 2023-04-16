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Утечка "секретных данных" Пентагона: Данилов прокомментировал возможные даты контрнаступления ВСУ

Алина Дембицкая
16 апреля 2023, 22:43 обновлено 16 апреля, 22:43
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Секретарь СНБО подчеркнул, что пока неизвестно, когда будет контрнаступление, однако это решение будет взвешено.
Украинские военные, Алексей Данилов
Данилов прокомментировал возможные даты контрнаступления ВСУ / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении Вооруженных сил Украины наше государство принимает самостоятельно.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг лиц, принимающих в этом участие... Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время", - пояснил Данилов в комментарии ТСН.

Секретарь СНБО подчеркнул, что пока неизвестно, когда будет контрнаступление, однако это решение будет взвешено.

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"В мире ежедневно происходит множество процессов. Мы не находимся на другой планете. То, что происходит в той или иной столице – оно может влиять на нас. Мы анализируем, систематизируем, докладываем президенту, главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли (контрнаступление, - ред.) завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называются. Это решение будет государственническое, взвешенное. И оно будет принято в соответствии с законами нашего государства", - сказал Данилов.

Утечка секретных данных Пентагона и контрнаступление ВСУ

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

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