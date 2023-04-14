'Входим в очень сложный период': РФ пытается расшатать ситуацию внутри Украины - Данилов

Секретарь СНБО отметил, что руководство РФ понимает, что в дальнейшем не сможет удержать ситуацию внутри своей страны.

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Данилов предупредил о коварных планах РФ с мая по октябрь / Коллаж УНИАН

Российские оккупационные войска не могут одолеть Украину военным путем, а потому они будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодня", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что руководство страны-агрессора России понимает, что в дальнейшем не сможет удержать ситуацию внутри своей страны и осознает, что ему надо как можно скорее завершить "украинский вопрос".

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"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов - ред.)... Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - подчеркнул он.

Кроме того, Данилов заявил, что последние несколько недель в Украине активизировались политические процессы.

"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое вбросил и некоторые "деятели", которые имели ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и начинают попытки расшатывать страну", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, если мировое сообщество пойдет на любые "компромиссы" со страной-агрессором Россией и продолжит жать руку директору Владимиру Путину, то получит новую войну уже с российским Четвертым рейхом. Он подчеркнул, что формула поражения давно известна из истории.

Также Данилов заявил, что диктатор страны-агрессора России Владимир Путин исчерпал свой временной лимит. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину. А теперь последствия своих действий Путин не сможет исправить ни за год, ни за два или три года. Секретарь СНБО подчеркнул, что в войне сейчас время играет на стороне тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями и не отступает.

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