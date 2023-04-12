Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхом

Если мировое сообщество пойдет на какие-либо "компромиссы" со страной-агрессором Россией и продолжит жать руку директору Владимиру Путину, то получит новую войну уже с российским Четвертым рейхом. Формула поражения давно известна из истории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что формулу победы Украины и торжество демократии можно обсуждать, в то время как формула поражения уже давно известна.
По словам чиновника, если будет выбрано позорное перемирие, мир ожидает новая война уже с Четвертым российским рейхом.
"История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистскую власть и возобновите business as usual с поставщиками Вермахта. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых - сотни невинных детей, разрушенные судьбы... и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах", - подчеркнул Алексей Данилов.
Контрнаступление ВСУ
Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что у армии Украины есть все возможности для проведения успешного контрнаступления.
По словам Остина, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать Киеву нужную помощь.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что решение о переходе ВСУ к контрнаступлению будет утверждено в последний момент главнокомандующим и Генеральным штабом.
У Украины есть сразу несколько сценариев проведения военной операции.
В американском издании The Washington Post написали материал, в котором говорилось о том, что ВСУ готовятся к мощной атаке, проверяют оккупантов РФ на прочность, однако контрнаступление было решено отложить. По данным журналистов, операцию якобы "перенесли" из-за утечки секретных документов США и погодных условий.
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Война России против Украины: