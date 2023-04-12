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Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхом

Андрей Ганчук
12 апреля 2023, 18:45 обновлено 12 апреля, 19:00
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Формулу победы Украины и торжество демократии можно обсуждать, а понятие позорного поражения всем давно известно, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, Путин
Жмите и дальше руку Путину и получите войну с Четвертым рейхом - Данилов / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Если мировое сообщество пойдет на какие-либо "компромиссы" со страной-агрессором Россией и продолжит жать руку директору Владимиру Путину, то получит новую войну уже с российским Четвертым рейхом. Формула поражения давно известна из истории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что формулу победы Украины и торжество демократии можно обсуждать, в то время как формула поражения уже давно известна.

По словам чиновника, если будет выбрано позорное перемирие, мир ожидает новая война уже с Четвертым российским рейхом.

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"История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистскую власть и возобновите business as usual с поставщиками Вермахта. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых - сотни невинных детей, разрушенные судьбы... и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах", - подчеркнул Алексей Данилов.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что у армии Украины есть все возможности для проведения успешного контрнаступления.

По словам Остина, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать Киеву нужную помощь.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что решение о переходе ВСУ к контрнаступлению будет утверждено в последний момент главнокомандующим и Генеральным штабом.

У Украины есть сразу несколько сценариев проведения военной операции.

В американском издании The Washington Post написали материал, в котором говорилось о том, что ВСУ готовятся к мощной атаке, проверяют оккупантов РФ на прочность, однако контрнаступление было решено отложить. По данным журналистов, операцию якобы "перенесли" из-за утечки секретных документов США и погодных условий.

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