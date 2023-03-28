В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"

Российские пропагандисты сообщают, что информацию о неизвестном беспилотнике подтвердили в правоохранительных органах государства-террориста.

В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник / телеграм-канал Baza

В стране-агрессоре России утверждают, что на территории Москвы нашли обломки сине-желтого беспилотника с надписью "Слава Украине". Он якобы упал возле железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza, обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги.

"Приблизительный размах крыльев упавшего БПЛА – два метра. По словам мужчины, который обнаружил беспилотник, у него на крыльях было написано "Слава Украине"", - говорится в сообщении.

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Российские пропагандисты также сообщают, что информацию о неизвестном дроне подтвердили в правоохранительных органах государства-террориста. Там заявили, что "на месте работают следователи".

Напомним, днем, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом. По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, 22 марта в Курске состоялся мощный "хлопок". Местные паблики сообщали о сильных взрывах в районе аэропорта. Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что причин для паники якобы нет.

До этого, 20 марта во временно оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей снабжения армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

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