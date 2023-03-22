В Курске раздались громкие взрывы: "бавовну" заметили в районе аэропорта

В Курске в среду, 22 марта, состоялся мощная "бавовна". Местные паблики сообщают о сильных взрывах в районе аэропорта. В Сети уже даже распространилось видео, на котором слышны взрывы.
Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что причин для паники якобы нет.
"Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было - неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолета на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет – ситуация спокойная", – пишут пропагандисты.
Однако они не исключают, что взрывы могли раздаться из-за "атаки дронами". Местные власти опровергли информацию и заявили, что якобы "события в воздухе и на земле не зафиксированы".
"Хлопок" в Джанкое
Вечером 20 марта в Джанкое слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".
"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - говорилось в сообщении ГУР.
В разведке добавили, что Калибр НК ― ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2,5 тысячи километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.
Другие новости:
- Ракетный удар по Запорожью: Лавров во всем обвинил Запад
- Ракетный удар по Одессе: в Минобороны РФ подтвердили причастность, но назвали свою версию обстрела
- Русская Церковь несет ответственность за преступления против Украины - патриарх Варфоломей