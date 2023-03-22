В Курске раздались громкие взрывы: "бавовну" заметили в районе аэропорта

Российские пропагандисты уже придумывают версии по взрывам - переход самолета на сверхзвук.

В Курске прогремели взрывы / коллаж фото Telegram, скриншот с видео (фото иллюстративное)

В Курске в среду, 22 марта, состоялся мощная "бавовна". Местные паблики сообщают о сильных взрывах в районе аэропорта. В Сети уже даже распространилось видео, на котором слышны взрывы.

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что причин для паники якобы нет.

"Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было - неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолета на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет – ситуация спокойная", – пишут пропагандисты.

видео дня

Однако они не исключают, что взрывы могли раздаться из-за "атаки дронами". Местные власти опровергли информацию и заявили, что якобы "события в воздухе и на земле не зафиксированы".

В Курске прогремели взрывы / скриншот с видео

"Хлопок" в Джанкое

Вечером 20 марта в Джанкое слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - говорилось в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что Калибр НК ― ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2,5 тысячи километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.

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