Российская церковь несет ответственность за преступления против Украины - патриарх Варфоломей

Российская православная церковь несет ответственность за войну против Украины и совершенные преступления. Об этом лично заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Reuters.
Даже церковь виновата в этом, так как с ней тесно сотрудничало руководство РФ, говорит Варфоломей. Кремль использовал церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".
"Церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделяли ответственность за последующие преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - сказал Варфоломей.
Он также обвинил руководство Московского патриархата в "подрывании единства и узаконивании преступлений".
Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры
В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.
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