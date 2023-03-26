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До Москвы 190 км: в России случился мощный взрыв, дома все побиты осколками

26 марта 2023, 17:29
Российские пропагандисты заявляют о якобы падении беспилотника Ту-141 "Стриж".
взрыв в России
Взрыв в России / соцсети

Днем, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом.

По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

"В результате взрыва пострадал как минимум один частный дом, в многоквартирном панельном доме выбиты окна. Кроме того, россияне сообщают, что могли пострадать жители", - пишут СМИ.

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Российские пропагандисты заявляют о якобы падении беспилотника Ту-141 "Стриж". Такие беспилотники находятся на вооружении и России, и Украины.

В Комитете по региональной безопасности Тульской области сообщили, что в результате взрыва в Киреевском районе пострадали два человека, они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили три жилых дома. Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы.

"Пока угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - добавили в комитете.

Новость дополняется...

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