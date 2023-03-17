"Аж подпрыгнули": в Бердянске произошла мощная "бавовна"

В Бердянске Запорожской области произошла мощная "бавовна". Вечером 17 марта прозвучали 2 сильных взрыва. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о 2 громких взрывах. Уточняем подробности", – написал Федоров.
Местные жители сообщают, что громкие взрывы было слышно в микрорайонах Слободка и Колония:
- очень громко. Мы на ЖД, аж подпрыгнули;
- Колония в шоке! Походу куда-то к нам прилетело;
- Такое ощущение, что все-таки прилетело.
По данным местного паблика, в микрорайоне Колония было скопление российской военной техники на территории завода Дормаш.
Как сообщал Главред, в среду, 8 февраля в Бердянске Запорожской области прозвучала мощная "бавовна". В оккупированном городе прогремело 4 взрыва. ПВО оккупантам не помогла и в центре города вспыхнул сильный пожар.
Ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщали о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
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