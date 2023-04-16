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"Больше не старший брат": эксперт рассказал, как РФ теряет свое влияние на постсоветском пространстве

Алина Дембицкая
16 апреля 2023, 02:15
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До недавнего времени ближайшими к имперскому ядру среди постсоветских стран были Беларусь, далее - Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Максим Разумный, Владимир Путин
Эксперт рассказал, как РФ теряет свое влияние на постсоветском пространстве / Главред, сайт Кремля

После начала полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины в постсоветских государствах начал уменьшаться страх перд РФ. Это позволяет им чувствовать себя свободнее и демонстрировать дистанцию от Москвы. Такое мнение в интервью Главреду высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный.

По его словам, фактологических проявлений изменения этой позиции мы пока не видим. Впрочем, в качестве такого симптома можно рассматривать поведение ближайших к Москве сателлитов. До недавнего времени ближайшими к имперскому ядру среди постсоветских стран были Беларусь, далее - Армения, Казахстан и Кыргызстан.

"Посмотрите, как реагирует Армения. Азербайджан, который, в принципе, тоже входит в эту зону, решился на военную операцию, несмотря на все союзы России с Арменией, а также присутствие российских военных на армянской территории, наличие там военных баз. Это уже является признаком того, что Азербайджан не испугался России", - сказал эксперт.

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Как отметил Разумный, Армения надеялась на российскую военную мощь, но теперь веры в нее уже нет. Последнее заседание ОДКБ показало огромный скепсис Армении и завершилось демаршем Пашиняна, который даже не поставил на голосование заключительную резолюцию, что вызвало шок и удивление у Лукашенко и остальных. То есть Армения не просто дистанцируется от России, привлекает западных союзников, она еще и делает это демонстративно.

"Казахстан ведет себя теперь так же. В прошлом году там произошел мини-дворцовый переворот, в результате которого была зачищена элита бывшего президента Назарбаева, и всю власть сконцентрировал в своих руках нынешний президент Токаев. Поскольку у Токаева были проблемы с казахскими военными (недавно получил судебный приговор министр обороны), он запросил помощь ОДКБ. Но российско-белорусские подразделения, зашедшие в Казахстан, очень быстро вывели оттуда. И в дальнейшем Токаев уже проводил абсолютно независимую политику. Например, не дожидаясь реакции Москвы, он поддержал мирный план Китая, чем показал, кто его настоящий суверен, на кого он на самом деле ориентируется. Поэтому Россия больше не является старшим братом для казахского режима", - рассказал он.

Доктор политических наук подчеркнул, что Туркменистан уже давно дистанцировался от России. У него совершенно другие экономические интересы. Он является крупным поставщиком газа и прямым конкурентом России.

"Таджикистан - это, пожалуй, беднейшая страна региона, находящаяся под постоянной угрозой афганской дестабилизации. Поэтому там сохраняются большие надежды на российскую военную силу. К тому же, в Таджикистане понимают, что Россия от него далеко, поэтому пограничных конфликтов с РФ у него точно не будет. То есть у каждой страны своя ситуация, но общий знаменатель заключается в том, что Россия теряет свое влияние на постсоветском пространстве. И даже те страны, которые могли бы бояться Россию, теперь избавляются от этого страха и последовательно дистанцируются от России", - отметил Разумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Напомним, недавно доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный заявил, что страна-агрессор Россия может остановить войну против Украины, если внутри РФ произойдут какие-то серьезные изменения. Особенно к такому шагу может подтолкнуть смена руководства России. Более того - после остановки войны в стране-агрессоре могут начать осуждать полномасштабное вторжение, ведь тогда это будет выгодно россиянам.

Также политический эксперт Максим умный назвал 3 сценария того, что будет с Россией после поражения в войне в Украине. Он отметил, что "потеря контроля над Донецком и Луганском для России станет поражением, а потеря Крыма – катастрофой. В таком случае ситуация может развиваться по разным сценариям. Я бы назвал три".

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