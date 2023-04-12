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"Потеря Крыма станет катастрофой": эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине и провал РФ

Мария Тупик
12 апреля 2023, 16:33 обновлено 12 апреля, 16:33
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Как говорит эксперт, потеря контроля над Донецком и Луганском для России станет поражением, а потеря Крыма – катастрофой.
Максим Умный, Россия
Максим Розумный / Главред, УНИАН

Политический эксперт Максим Розумный в интервью для Главреда назвал 3 сценария того, что будет с Россией после поражения в войне в Украине.

"Россиян уже сейчас убеждают, что худшему они уже предотвратили: если бы Россия не начала эту войну, с ней бы неизвестно что произошло, НАТО расшматывало бы ее, отобрало бы "право русских быть русскими". То есть на крайний случай у Кремля победа уже есть – россияне не исчезли. А оставят они за собой какую – то оккупированную часть Украины, или нет, какую часть - это уже мелочи. Независимо от того, что удастся Путину оставить, россиянам это подадут как победу", - говорит эксперт.

Он добавил, что "потеря контроля над Донецком и Луганском для России станет поражением, а потеря Крыма – катастрофой. В таком случае ситуация может развиваться по разным сценариям. Я бы назвал три".

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Первый сценарий:

"В России останется тот же режим, но Путина сменят, например, на Патрушева - младшего или на Валентину Матвиенко, или еще на кого-то. То есть останется тот же режим, но с другими лицами, и при этом будет объявлено изменение курса. В советские курс часто менялся без демонтажа системы. Этот сценарий предполагает сохранение целостности российского государства, потому что тем субъектам, которые могли бы из него выйти, просто некуда идти. Даже тому самому Кадырову некуда идти, не говоря уже о Татарстане или Бурятии. Если они выйдут из России, кто будет их кормить? Поэтому, скорее всего, там будут внутренние проблемы и конфликты, но Россия как таковая останется. На этом фоне произойдет ослабление России, и все смогут без оглядки на свою зависимость от Москвы ориентироваться на какие-то новые союзы и отношения, проводить независимую стратегию. С Украиной и так все понятно. У Молдовы появились определенные европейские перспективы. А вот, например, для Грузии ничего кардинально не изменится в этой ситуации, как и для Армении".

Второй сценарий:

"Он заключается в том, что Россия останется целостной, но произойдет смена режима, и к власти придет оппозиционная сила, например, Навальный. Он уже высказал 15 своих принципов, в частности, заявил, что вернет Украине все захваченные территории, будет обеспечивать либерализацию и тому подобное. В такой ситуации так же не следует ожидать резких движений внутри России. Возможно, Кадыров захочет какую-то автономию - ему с либеральной Москвой будет как-то не по пути, да и он уже протоптал тропу в Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию, у него уже есть новые суверены, и там ему просто будет лучше. Но все остальные останутся в России и будут искать варианты приспособиться к новой ситуации", - говорит Розумный.

Третий сценарий:

"Совсем катастрофический для России, когда все будет разрушаться. Я не рассматриваю на данный момент варианта военного вмешательства в Россию, но социально-экономическая ситуация может сложиться таким образом, что бюджетникам просто перестанут платить зарплаты в российских регионах, поэтому надо будет что-то решать на местных уровнях. Тогда каждый начнет искать свои варианты выживания, появятся национально-освободительные движения, сначала небольшие кружки любителей истории и культуры, которые потом вырастут в независимые государства. То есть это длительный, но стремительный процесс. А для окружающей среды это будет означать, что тюрьма разрушена, все на волю", - сказал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

До того, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины.

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