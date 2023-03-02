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"Хрущевки не выдержат": эксперт назвал самые безопасные дома в случае землетрясения в Украине

2 марта 2023, 10:00
Достаточно прочными являются дома современного панельного строительства, рассказал Виктор Лещинский.
Виктор Лещинский, Киев
Виктор Лещинский, Киев / Главред, pixabay.com

В случае землетрясения в Украине наиболее уязвимыми являются хрущевки, потому что прочность их конструкций исчерпана, а также панельные дома 70-80-х годов, заявил эксперт строительной отрасли, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Еxperts Виктор Лещинский.

В интервью Главреду он отметил, что среди новых домов наиболее уязвимыми являются кирпичные дома.

"Зато самыми стойкими при любых воздействиях являются монолитно-каркасные дома, потому что они имеют полностью связанный каркас и довольно прочный фундамент, а если есть еще два подземных этажа паркинга, то это самые защищенные дома", - отметил эксперт.

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По его словам, достаточно прочными являются дома современного панельного строительства, потому что в них лучше, по современным технологиям, связаны плиты между собой.

"Подчеркиваю, наиболее уязвимым однозначно является старый жилищный фонд", - подытожил Лещинский.

Землетрясение в Украине 27 февраля

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области.

Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, число погибших в Турции уже превысило 22 000 человек. На сегодняшний день известно, что 22 327 человек погибли и еще 80 278 человек получили ранения.

В соседней Сирии из-за землетрясений погибли около 3553 человек. В результате чего общее число погибших в обеих странах достигло 25 880 человек.

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Автор: Сергей Кущ
Виктор Лещинский землетрясение землетрясение в Украине
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