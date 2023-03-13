Революция в Беларуси: эксперт оценил вероятность свержения Лукашенко

Страх у Александра Лукашенко усилился после событий 2020 года, говорит Валерий Карбалевич.

Александр Лукашенко / УНИАН

У Александра Лукашенко существует страх и боязнь революции в Беларуси, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

"Безусловно, страх революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, этот страх у Лукашенко усилился после событий 2020 года.

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"Сейчас принимаются меры для укрепления власти – это и чистки госаппарата, и проверки на полиграфе сотрудников силовых структур, ужесточение законодательства в отношении госслужащих. Потому предпринимается комплекс мер для предотвращения всех возможных опасностей для власти Лукашенко", — добавил Карбалевич.

Кто такой Валерий Карбалевич Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

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