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В ближайшее время Путин может остановить войну против Украины: Свитан удивил прогнозом

Алина Дембицкая
19 апреля 2023, 00:30 обновлено 19 апреля, 00:49
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Свитан прокомментировал резонансную статью руководителя ЧВК "Вагнер "Евгения Пригожина о том, что "СВО" якобы достигла своей цели и ее нужно остановить.
Украинские военные, Роман Свитан
Свитан заявил, что в ближайшее время Путин может остановить войну против Украины / 93 ОМБр Холодный Яр, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время может объявить о завершении так называемой "специальной военной операции" в Украине. Свое решение он будет объяснять тем, что цели войны якобы достигнуты. Такой прогноз озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.uа.

Так, Свитан прокомментировал резонансную статью руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что "СВО" якобы достигла своей цели и ее нужно остановить.

"Пригожину, вероятнее всего, поручено забросить такой "мяч" на российскую аудиторию, связанный с остановкой боевых действий. Дело в том, что российская армия выдыхается, ей надо сейчас переходить в глухую оборону, а задачи "СВО" не выполнены – как минимум, которые провозглашались. Нигде не вышли на границы ни одной области, кроме Крыма еще в 2014 году. Теперь им придется переходить в глухую оборону, дальше двигаться они просто не смогут. Тем более, на носу наше контрнаступление, поэтому они пытаются как минимум подготовить общественное мнение россиян", - пояснил военный эксперт.

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По его словам, Пригожин решил "потрогать общую температуру по палате" – проверить, как россияне воспримут возможную остановку "СВО", переход в глухую оборону или "какие-то движения к мирным переговорам".

"После того, как Пригожин проверит реакцию, подаст это как рабочий вариант на 9 мая. Скорее всего, как раз перед 9 мая попробуют. А если действительно пройдет и россияне положительно воспримут остановку "СВО", то на 9 мая Путин может принять решение объявить о завершении "СВО" и достижении каких-то целей", - считает Свитан.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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