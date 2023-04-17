"Страх парализует": экс-сотрудник Кремля рассказал, как окружение Путина впало в "жуткую депрессию"

Каждому из окружения Путина пришел четкий месседж о том, что он не просто выполняет приказ главы Кремля, а является соучастником преступления.

https://glavred.info/world/strah-paralizuet-eks-sotrudnik-kremlya-rasskazal-kak-okruzhenie-putina-vpalo-v-zhutkuyu-depressiyu-10463902.html Ссылка скопирована

Экс-сотрудник Кремля рассказал, как окружение Путина впало в депрессию / скриншот

После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, его окружение впало в своеобразную депрессию. Об этом рассказал экс-спичрайтер Владимира Путина, политолог и публицист Аббас Галлямов.

"Они все шокированы после этого. Этот ордер на арест произвел очень сильное, очень негативное, смущающее впечатление на окружение Путина. Они и до этого, с начала войны, те, кто умнее, понимали, что надо подальше держаться, как-то отползать, что просто так это не пройдет. А теперь уже официально сообщено: они все официально получили по сути документ", - сказал Галлямов в интервью Radio NV.

Политтехнолог подчеркнул, что каждому из окружения Путина пришел четкий месседж о том, что он не просто выполняет приказ главы Кремля, а является соучастником преступления и пойдет под трибунал вместе с ним.

видео дня

"Мы подозреваем твоего начальника в преступлении, официально об этом объявили. И если ты после этого продолжаешь на него работать и выполнять его поручения, то ты кто? Ты соучастник преступления, по сути член банды. Вы вместе – организованная преступная группа, которая называется государством. Соответственно, вместе и пойдете все", - отметил он.

Галлямов заверил, что у представителей окружения российского диктатора из-за этого началась "жуткая депрессия", и не все могут "отползти в сторону", потому что Путин может воспринять это за измену, и в ход пойдет "Новичок".

"Кто может – отползает в сторону. Но возможности отползти, они очень ограничены. Они все боятся, понимают, что это можно считать за измену. И Путин, истерящий в такой ситуации, точно не смилосердится. У них знаете как? И трусы "Новичком" смазать могут, и из окна можешь выпасть. Так что страх есть, страх парализует. Теперь они сбиты с толку и не знают, что делать. Нет стратегии выживания сейчас у них", - считает политтехнолог.

Напомним, недавно журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий заявил, что окружение директора государства-оккупанта России Владимира Путина не влияет на политику в стране. Путинские олигархи выполняют поручения главы Кремля и лишь управляют активами. Их нельзя назвать даже владельцами общака.

Как отметил политический аналитик Александр Кочетков, после выдачи ордера на арест личное окружение Путина может объявить на него охоту и передать суду – он для них "лакомый кусочек".

"Теперь у Путина одна дорога – в кремлевскую стену. Там таких диктаторов, как правило, и хоронят. Или рядом, как Сталина. Туда ему и дорога. Путин уже фактически одним копытом в Кремлевской стене. Поэтому у Путина остается единственный способ избежать Гаагского правосудия – умереть. Естественной смертью или неестественной. Других вариантов у него уже не остается", - сказал Кочетков.

Вас может заинтересовать: