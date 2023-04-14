'Российские власти начинают паниковать': Подоляк прокомментировал отмену парадов в РФ к 9 мая

По словам советника главы ОПУ, россияне осознают, что война против Украины закончится поражением их страны.

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Подоляк прокомментировал отмену парадов в РФ к 9 мая / коллаж Офис президента, скриншот YouTube

В стране-агрессоре России начали осознавать, что они проигрывают в войне против Украины, поэтому объявляют об отмене громких военных парадов на 9 мая. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

Он предложил российским захватчикам провести акцию "бессмертный полк", но на этот раз взять с собой настоящие лица. "Таких потерь, которые они понесли на этой войне, думаю они не ожидали", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что Россия стала полностью закрытой страной, где ограничивают права граждан и проводят тотальную мобилизацию. Кроме того, российские власти начинают паниковать и ищут новые средства вооруженного ответа. По словам Подоляка, в России уже понимают, что находятся в состоянии войны.

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"Это полностью сломало психику этих людей. Русские наконец поняли, что опасность будет только масштабироваться и касаться каждого из них. У них будет немного вариантов: попасть в концентрационный лагерь внутри России, или стать мобилизованным и, фактически, взять билет в одну сторону", - подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, россияне осознают, что война против Украины закончится поражением их страны, после чего они столкнутся с физической и юридической ответственностью.

"В самой России начнется много кровавых и хаотичных процессов, характерных этой стране. Наступит масштабный поиск виновных - их судить не будут, а будут наказывать сразу на месте", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, местные власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Опасаются, мол, "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством техники и скоплением военнослужащих в центре Белгорода. Что касается салюта и шествия "бессмертного полка", то рассмотрим этот вопрос, равно как и празднование 80-летия прохоровской битвы, на ближайшем заседании оперативного штаба", - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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