"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатора

Окружение директора государства-оккупанта России Владимира Путина не влияет на политику в стране. Путинские олигархи выполняют поручения главы Кремля и лишь управляют активами. Их нельзя назвать даже держателями общака. Об этом заявил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.
В интервью Главреду он рассказал о том, что у окружения Путина нет никакого права на принятие самостоятельных решений. Они выполняют поручения главы РФ и не могут высказывать свое мнение.
"Окружение Путина благодаря его длительному царствованию накопило значительные капиталы. В свое время за счет этих денег они жили роскошно, ни в чем себе не отказывали и удовлетворяли любые капризы. Но потом в супермаркете доехали до кассы, и пришло время платить по счетам.
Полагаю, у таких людей нет права на собственное мнение и самостоятельное принятие решений. Если Путин, царь, говорит им, что надо поделиться, помочь стране финансово, организовать ЧВК или убийство, все будет выполнено", - отметил Ганницкий.
По его словам, олигархи Путина являются фактически его клерками и лишь управляют активами. Сам Путин считает, что все формально украденное в России принадлежит только ему.
"В принципе, олигархи Путина – это его клерки, которые управляют не принадлежащими им активами. Так выглядят олигархи в парадигме Путина и путинской России. Другие олигархи, среди которых, к примеру, Потанин и зять Ельцина Дерипаска – иная история, с семейными историческими договоренностями и понятиями.
Однако именно те олигархи, которые достигли богатства космического масштаба при Путине, не являются на 100% распорядителями этих денег. В понимании Путина они лишь управляют его активами. Путин считает, что все принадлежит ему, особенно то, что уже формально украдено у России", -объяснил журналист.
Также он добавил, что лица, которые находятся в олигархическом окружении Путина, лишь носящие из общака и раздающие.
"Ротенберги, Ковальчуки и другие – это даже не держатели общака. Наверное, держателем общака можно назвать только Путина. Они – носящие из общака и раздающие", - подчеркнул Михаил Ганницкий.
Смотрите интервью Михаила Ганницкого Главреду
Напомним, журналист Михаил Ганницкий заявил, что изменения в пропаганде России сигнализируют лишь о политической борьбе в Кремле. По его мнению, пауки борются в банке за доверие населения и благосколонность Путина.
Кроме того, как полагает Ганницкий, Путин не сможет уйти из власти по сценарию Ельцина. У директора РФ нет преемника, он никому не доверяет. Если Путин решит уйти из власти, его разорвут.
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