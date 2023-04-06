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"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатора

6 апреля 2023, 13:20
Глава Кремля Владимир Путин считает, что все украденное в стране-агрессоре России принадлежит лично ему, отметил журналист Михаил Ганницкий.
Путин, Ротенберг
Олигархи Путина не имеют право на собственной мнение в политике России - Ганницкий / Коллаж скриншот YouTube

Окружение директора государства-оккупанта России Владимира Путина не влияет на политику в стране. Путинские олигархи выполняют поручения главы Кремля и лишь управляют активами. Их нельзя назвать даже держателями общака. Об этом заявил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у окружения Путина нет никакого права на принятие самостоятельных решений. Они выполняют поручения главы РФ и не могут высказывать свое мнение.

"Окружение Путина благодаря его длительному царствованию накопило значительные капиталы. В свое время за счет этих денег они жили роскошно, ни в чем себе не отказывали и удовлетворяли любые капризы. Но потом в супермаркете доехали до кассы, и пришло время платить по счетам.

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Полагаю, у таких людей нет права на собственное мнение и самостоятельное принятие решений. Если Путин, царь, говорит им, что надо поделиться, помочь стране финансово, организовать ЧВК или убийство, все будет выполнено", - отметил Ганницкий.

По его словам, олигархи Путина являются фактически его клерками и лишь управляют активами. Сам Путин считает, что все формально украденное в России принадлежит только ему.

"В принципе, олигархи Путина – это его клерки, которые управляют не принадлежащими им активами. Так выглядят олигархи в парадигме Путина и путинской России. Другие олигархи, среди которых, к примеру, Потанин и зять Ельцина Дерипаска – иная история, с семейными историческими договоренностями и понятиями.

Однако именно те олигархи, которые достигли богатства космического масштаба при Путине, не являются на 100% распорядителями этих денег. В понимании Путина они лишь управляют его активами. Путин считает, что все принадлежит ему, особенно то, что уже формально украдено у России", -объяснил журналист.

Также он добавил, что лица, которые находятся в олигархическом окружении Путина, лишь носящие из общака и раздающие.

"Ротенберги, Ковальчуки и другие – это даже не держатели общака. Наверное, держателем общака можно назвать только Путина. Они – носящие из общака и раздающие", - подчеркнул Михаил Ганницкий.

Смотрите интервью Михаила Ганницкого Главреду

Напомним, журналист Михаил Ганницкий заявил, что изменения в пропаганде России сигнализируют лишь о политической борьбе в Кремле. По его мнению, пауки борются в банке за доверие населения и благосколонность Путина.

Кроме того, как полагает Ганницкий, Путин не сможет уйти из власти по сценарию Ельцина. У директора РФ нет преемника, он никому не доверяет. Если Путин решит уйти из власти, его разорвут.

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