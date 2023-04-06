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Журналист объяснил, почему пропагандисты РФ на самом деле заговорили о поражении РФ в войне

6 апреля 2023, 12:07
В стране-агрессоре не смирились и не осознали неизбежность поражения. Подобная риторика указывает на политическую борьбу внутри России.
Михаил Ганницкий, Скабеева, Гиркин
Михаил Ганницкий считает, что российские пропагандисты на самом деле далеки от того, чтобы признать поражение в войне / Фото УНИАН, скриншот

Российские псевдополитики и "полевые командиры" говорят о приближении поражения оккупационной армии в войне с Украиной не потому, что они в это верят. Подобная риторика указывает на политическую борьбу внутри России. Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Империалистическое мышление этих людей не позволяет им допустить очевидную для всего мира мысль о поражении России в войне", - отметил он.

По мнению Ганницкого, когда например, Гиркин-Стрелков начинает что-то говорить о поражении РФ в войне, это свидетельствует о том, что "пауки в банке борются за влияние и доверие населения".

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"Часть из них пытается добиться внимания вождя, ведь тот, кто громко и вовремя закричит, получит шанс попасть в сводки, о нем доложат царю, после чего у человека появятся определенные политические или военные перспективы на России. Поэтому я бы не говорил, что "российские элиты" с чем-то смирились и осознали неизбежность поражения. До этого еще далеко. Чтобы они приняли неизбежность, ВСУ еще придется много работать", - считает журналист.

Помимо этого, по мнению Ганницкого, подобная коммуникация также направлена и на разрядку ситуации, чтобы создать противовес заявлениям Дмитрия Медведева и других представителей российской власти, которые повышают ставки, тиражируя угрозы применения ядерного оружия и дальнейшей эскалации войны.

"Что касается так называемой российской оппозиции, людей наподобие Стрелкова, то она придерживается точно такой же, как и российская власть, идеологии и является частью системы. Это лица, которые оказались вне кормушки и хотели бы провести рокировку, чтобы выползти на топ. Они тоже повышают ставки в информационном пространстве, чтобы привлечь внимание широкой маргинализированной русской аудитории. Именно такого плана игра идет в России", - резюмировал он.

Пораженческие настроения в РФ

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) постоянно говорит о том, что оккупанты РФ движутся к поражению в Украине.

Кроме того, Гиркин публично оскорбил и унизил российского диктатора Владимира Путина. Он назвал хозяина Кремля "тряпкой".

Также Гиркин "наехал" на главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Тем временем Повар Путна, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пошел против нарративов Кремля и российской пропаганды. В частности, он опроверг заявления о том, что Россия воюет с НАТО и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины, о которых постоянно говорит Москва.

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