"Тряпка, заткнись": Гиркин в истерике плюнул в лицо Путину за провалы в войне

"Стрелок" не выбирал выражений и в открытую назвал хозяина Кремля "тряпкой".

Игорь Гиркин "наехал" на Владимира Путина / Скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин публично оскорбил и унизил российского диктатора Владимира Путина, который ранее неуверенно оправдывал провалы РФ в войне с Украиной.

"Стрелок" не выбирал выражений и в открытую назвал хозяина Кремля "тряпкой". За все, что произошло за последнее время, огромная вина лежит именно на Путине, заявил Гиркин.

Российского террориста взбесили слова Путина о том, что в 2014 году войну с Украиной РФ не начала из-за того, что она не располагала современным гиперзвуковым оружием.

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"Он (Путин, - ред.) ведет себя не как президент страны с более чем тысячелетней историей, а как какая-то тряпка…", — говорит Стрелков.

При этом он призвал Путина вообще не позориться и не давать комментарии, над которыми все смеются, а лучше "вообще молчать".

"Заткнись, Владимир Владимирович, просто – заткнись… Молчи лучше – и нам не будет за тебя стыдно и враг не будет изгаляться", – добавил Гиркин.

Игорь Стрелков унизил Владимира Путина / Скриншот

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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