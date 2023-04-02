"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в Украине

РФ влезла в "длительную затяжную войну", сокрушается бывший главарь боевиков "ДНР".

Игорь Гиркин / УНИАН

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что оккупанты РФ движутся к поражению в Украине.

При этом он вместе с бывшим "народным губернатором" Донецкой области Павлом Губаревым, пропагандистом Максимом Калашниковым и другими заявил о создании так называемого "Клуба рассерженных патриотов". Видео опубликовано в Сети.

"К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране", — говорится в заявлении российских радикалов.

видео дня

"Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению...", — констатирует Гиркин.

"Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система", — добавили российские ура-патриоты.

Игорь Гиркин создал "Клуб рассерженных патриотов" / Скриншот

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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