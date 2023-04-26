"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУ

У "повара Путина" началась настоящая паника, ведь украинские защитники вот-вот начнут освобождать захваченные территории, а его наемников некому прикрывать.

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Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин изрядно паникует из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинские защитники начнут контрнаступление после 2 мая, ведь тогда как раз закончится сезон дождей.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, у "повара Путина" началась настоящая истерика, ведь украинские защитники вот-вот начнут освобождать захваченные территории, а его наемников некому прикрывать.

"Сегодня идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделя требуется для того, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ будут готовы двигаться. Будут ли они делать это 9 мая, чтобы "испортить праздник"? Может, да. Может, нет. Это только у нас, в России, принято все делать на праздники, на 8 марта и 9 мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал", - заявил Пригожин.

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Он также сказал, что все заявления Министерства обороны РФ о том, что они собираются прикрывать фланги "Вагнера", являются "полным бредом". Кроме того, Пригожин жалуется, что ни "Вагнеру", ни российским регулярным войскам не предоставляются достаточно боеприпасов. Он называет такие действия российских властей "преступными решениями командования". Кроме того, Пригожин признал, что "Вагнер" очень быстро теряет человеческие ресурсы из-за потерь и освобождения наемников.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае.

Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над" суходольным коридором " оккупантов, который ведет в Крым.

Смотрите видео Главреда - экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил, что Путин творит конец истории РФ и объяснил зачем ему Пригожин:

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