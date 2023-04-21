"Россияне не будут ждать до сентября": Юсов рассказал, как РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУ

Представитель ГУР отметил, что оккупанты хотят отсрочить, усложнить и сорвать освобождение украинских территорий.

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Юсов рассказал, как РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУ / 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, УНИАН

Страна-агрессор Россия накапливает ракетный потенциал, чтобы осуществить массированную ракетную атаку по Украине. Несмотря на огромный дефицит ракет захватчики не собираются ждать до осени, поэтому коварная атака может произойти в любой момент. Таким образом армия РФ хочет сорвать освобождение украинских территорий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Россияне не будут ждать до сентября, а, чтобы больше – до зимы. Перед врагом будет стоять задача отсрочки, осложнения, срыва освобождения украинских территорий нашими защитниками", - рассказал Юсов в эфире 24 канала.

По его словам, российские оккупационные войска будут вынуждены использовать и остатки ракетного вооружения, и вновь изготовленные ракеты для этих целей и задач.

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"Пока нет возможности ждать следующей зимы, чтобы повторить энергетический терроризм. Они тоже понимают, что в ближайшее время будут чрезвычайно важные события", - подытожил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае. Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижение армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "суходольным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

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