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"Цифровой концлагерь": Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резерв

Алина Дембицкая
17 апреля 2023, 19:55 обновлено 17 апреля, 19:55
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Российский оппозиционер подчеркнул, что власти РФ сейчас получили механизмы внесудебного давления на потенциальных уклонистов.
'Цифровой концлагерь': Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резерв
Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резерв / Минобороны РФ, Скриншот

Власти страны-агрессора России получили новый инструмент давления на граждан. Отныне все совершеннолетние россияне должны быть зарегистрированы в системе "Госуслуги" (аналог украинской "Дії"), куда будут приходить повестки. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин.

"Сейчас власти РФ получили инструмент дополнительного давления – ты можешь пытаться сбежать, но куда ты убежишь, если тебя внесут во все базы и ты потенциально рискуешь потерять даже доступ к медицинским услугам? То есть они получили механизмы внесудебного давления на потенциальных уклонистов. Плюс, говоря о "Госуслугах", человек может быть в коме, а ему придет повестка и он не появился", - рассказал Фейгин.

По его словам, это тот порядок, который не предусматривает никаких оправданий и объективных причин для игнорирования порядка.

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"Ты просто обязан появиться и все, без вариантов. Так что по сути создается система цифрового концлагеря, потому что теперь, хочешь ты того или нет, всем, кто достиг совершеннолетия, нужно иметь аккаунт на "Госуслугах", удалить который можно только при явке лично. Это будет в обязательном порядке, и умеет человек пользоваться смартфоном или нет, уже никого не волнует. Все это – меры для дальнейшего закручивания гаек, лишения конституционных свобод. Возвращаясь к главной причине, то, конечно, без этих мер уклонистов среди россиян было бы больше. И теперь РФ латает дыры, чтобы иметь бесконечный резерв", - отметил российский оппозиционер.

Мобилизация в РФ

Российский диктатор Владимир Путин вскоре планирует объявить новую волну мобилизации в стране-агрессоре России. Об этом ранее сообщало западное авторитетное издание The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельства того, что вскоре он может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", − сообщают журналисты.

Ранее в британской разведке заявили о том, что Россия собирается дать старт кампании по набору дополнительных 400 тысяч оккупантов для войны против Украины.

Москва попытается представить мобилизацию в качестве "набора добровольцев", однако в реальности регионы будут заставлять граждан принудительно вступать в ряды российских войск. Впрочем, врагу вряд ли удастся набрать столько "добровольцев", для которых, к тому же, нет достаточного количества военной техники.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов россиян растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники.

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