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Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники – разведка Британии

30 марта 2023, 10:51
Агрессор Россия пытается замаскировать мобилизацию под якобы "кампанию по набору добровольцев", отметили в разведке Минобороны Великобритании.
Войска РФ
У России дефицит боеприпасов и военной техники - разведка Британии / Коллаж УНИАН

Страна-оккупант Россия собирается дать старт кампании по набору дополнительных 400 тысяч оккупантов для войны против Украины. Москва попытается представить мобилизацию в качестве "набора добровольцев", однако в реальности регионы будут заставлять граждан принудительно вступать в ряды российских войск. Впрочем, врагу вряд ли удастся набрать столько "добровольцев", для которых, к тому же, нет достаточного количества военной техники. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что Москва проводит подготовку к начала масштабной кампании по набору "добровольцев" в войска РФ для войны против Украины.

По мнению специалистов, под таким мероприятием будет замаскирована реальная мобилизация. Вероятно, регионы будут заставлять вступать граждан в ряды российских войск.

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Впрочем, как полагают в разведке, так называемая "добровольческая модель", которую Москва выбрала для восполнения дефицита кадров и сведения к минимуму проявлений какого-либо инакомыслия, не даст результата. У России нет достаточного количества военной техники, которая понадобится для новых оккупантов.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Наступление России на Украину

В американском агентстве Bloomberg ранее сообщили, что в отсутствие существенного продвижения своих оккупантов на поле боя в Украине Кремль принял решение отказаться от своего весеннего наступления.

По данным журналистов, Москва сосредоточится на отражении контрнаступления ВСУ и попытается набрать 400 тысяч контратников чтобы попытаться перевести войну в затяжную фазу.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что оккупационная армия России может предпринять попытку нового наступления на Украину. В частности, враг может пойти в масштабную атаку на Угледар Донецкой области со стороны Волновахи, на Купянск Харьковской области, а также в районе Сватово и Кременной Луганщины со стороны Валуек Белгородской области.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что войска агрессора России в Украине переходят к стратегической обороне. По его мнению, они еще могут атаковать на некоторых участках фронта даже несколько месяцев, однако прорывов с их стороны не будет, поскольку россияне исчерпали свой военный потенциал.

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Война России против Украины:

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