Полковник ВСУ спрогнозировал наступление РФ и назвал вероятные направления

Не исключено, что захватчики РФ могут попытаться атаковать сразу на нескольких направлениях.

РФ может готовить новое наступление, не исключил Роман Свитан / Коллаж фото Минобороны РФ

В скором времени российские оккупанты могут предпринять попытку наступательных действий, заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

У россиян осталось определенное количество тяжелой техники, которую они не могли использовать во время теплой и влажной зимы, а с наступлением тепла этой весной враг может активизироваться, сказал он в интервью Каналу 24.

По словам военного эксперта, не исключено, что захватчики могут попытаться атаковать на Луганском направлении от Купянска до Кременной.

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"На этом участке фронта активизируются и, возможно, постараются отодвинуть линию фронта от Донецка. Вдоль Донецка мы все еще находимся возле Авдеевки и Марьинки, до Донецка несколько километров. Для того, чтобы отодвинуть врага, нашим войскам нужно зайти в тыл со стороны Курахового и Покровска. Оттуда выход только через Угледар", – объяснил полковник.

Свитан добавил, что россияне будут делать попытки широкомасштабно наступать с помощью тяжелой техники на Угледар со стороны Волновахи, а также на Купянск, Сватово и Кременную со стороны Валуек.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Подготовка наступления РФ

Ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях", — говорится в сообщении.

Военный эксперт Олег Жданов ранее сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

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