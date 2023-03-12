Оккупанты готовят новое наступление: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

Противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях", — говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях, как проинформировали в Генштабе, противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск.

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Ситуация на Донбассе

Также отмечается, что на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности:

Орехово-Васильевка;

Богдановка;

Бахмут;

Часов Яр;

Курдюмовка;

Дружба;

Майорск;

Нью-Йорк.

Бои в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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