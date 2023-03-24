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У Путина решили не наступать весной и хотят собрать 400 тыс. войск для затяжной войны – Bloomberg

24 марта 2023, 21:51
Директор агрессора РФ Путин мечтает о том, что Запад, дескать, "будет меньше поддерживать Украину", если оккупанты сдержат наступление ВСУ, пишут журналисты.
Путин, танк РФ
Путин "надеется", что оккупантам России удастся остановить контрнаступление ВСУ - СМИ / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Кремль на фоне отсутствия значительного продвижения своих оккупационных войск в Украине решил отказаться от планов по весеннему наступлению. Россияне сосредоточатся на наборе еще 400 тысяч контрактников, чтобы перевести войну в затяжную фазу. Владимир Путин надеется, что Запад якобы "снизит поддержку Украины", если оккупанты отразят контрнаступление ВСУ.

Как сообщает Bloomberg, вражеская российская армия отказалась от наступления текущей весной, поскольку не может добиться значительного продвижения на поле боя.

Вместо этого Москва сосредоточиться на ожидаемом контрнаступлении ВСУ, которое будет пытаться остановить. Поэтому Кремль собрался набрать 400 тысяч контрактников для затяжной войны.

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"По словам источников, амбициозная призывная кампания позволит Кремлю избежать очередной принудительной мобилизации резервистов, поскольку он наращивает кампанию по переизбранию президента Владимира Путина позже в этом году. Призыв прошлой осенью пошатнул доверие населения и спровоцировал бегство миллиона россиян из страны", - отмечается в сообщении.

Также журналисты отметили, что директор страны-оккупанта Владимира Путин надеется на то, что западный мир будет меньше поддерживать Украины в том случае, если россиянам удастся сдержать контрнаступление сил обороны Украины.

В материале подчеркивается, что "элиты" и многие во властях России сомневаются, что оккупанты одержат "победу" над Украиной и считают дальнейшее противостояние борьбой за выживание.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее заявил, что оккупанты России в скором времени могут пойти в новое наступление.

Враг может атаковать на нескольких направлениях. Он подчеркнул, что следующие недели на войне станут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что темпы наступления вражеских военных подразделений России под Бахмутом Донецкой области снижаются. Впрочем, ситуация для ВСУ остается сложной. Есть угроза окружения группировки украинских войск с севера и юга города.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что оккупанты РФ перебрасывают свои войска на разные участки фронта. Не исключена попытка оккупантов перейти в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, но захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевке с целью окружения города.

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Контрнаступление ВСУ:

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