На Западе опасаются срыва контрнаступления ВСУ из-за дефицита ракет ПВО в Украине – FT

Украина уже на следующем заседании контактной группы Рамштайн будет просить о срочной передаче ракет для систем ПВО, пишут британские журналисты.

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Украина на Рамштайн-11 будет требовать от Запада срочных поставок ракет для ПВО - СМИ / Коллаж УНИАН, АрміяInform

Страны-союзники Киева опасаются срыва будущего контрнаступления ВСУ в условиях, когда у Украины заканчиваются ракеты для систем противовоздушной обороны. Украина переживает, что из-за дефицита таких ракет могут начаться широкомасштабные атаки войск страны-агрессора с воздуха.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, Украина потребует от стран-партнеров срочно предоставить ракеты для ПВО, чтобы восполнить "свои уменьшающиеся запасы".

По данным журналистов, в Киеве переживают, что из-за острого дефицита ракет для систем противовоздушной обороны агрессор Россия может начать широкомасштабные атаки с воздуха.

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Кроме того, в статье указано, что союзники Украины на Западе обеспокоены "возможным срывом" грядущего контрнаступления ВСУ в условиях недостаточного прикрытия неба ПВО.

"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия – тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они истощат ее всю, это откроет простор для военно-воздушных сил (России )", - отметил один из источников издания.

Собеседники FT предупредили об опасном сценарии, который может предполагать сброс с самолетов государством-оккупантом Россией неуправляемых бомб, которые могут попасть вглубь Украины.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. Все решится в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы установить контроль над так называемым "сухопутным коридором" агрессора России в оккупированный Крым.

В Институте изучения войны полагают, что оккупант Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, россияне перебросили силы ВДВ в Бахмут не для окружения города, а с целью сдерживания возможной контратаки украинской армии.

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