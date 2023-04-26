"Там полный ужас. Людей расселяют по школам": в России масштабный пожар уничтожает села

Российские власти не обнародовали никакой информации о пострадавших или погибших. Однако стало известно о по меньшей мере одном погибшем – 62-летнем мужчине.

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В России бушует масштабный пожар / скриншот: e1.ru

Вчера вечером, 25 апреля, в Свердловской области в поселках Сосьва, Висимое и Таежное вспыхнул пожар. Почти за сутки огонь уничтожил 110 зданий, из них 108 - жилых домов.

В МЧС страны-агрессора России сообщили, что в селе Сосьва горит 50 зданий. Известно, что местное население, а также 240 заключенных эвакуировали из расположенного там лечебно-исправительного учреждения, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

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"Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония - полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам", - цитирует E1.ru очевидцев.

Смотрите видео о том, как в России масштабный пожар уничтожает села:

Также издание пишет, что пожар продолжается по меньшей мере в десяти уральских поселках. Утром сообщили, что пожары в селах Сосьва и Таежное Свердловской области контролируемые.

"По одной из версий, пламя перекинулось (на дома) с пилорами", - сообщил" Интерфаксу " руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелих.

О пострадавших или погибших российские власти ничего не сообщают. Однако местное издание пишет, что известно о по меньшей мере одном погибшем - 62-летнем жителе Сосьвы. Журналисты сообщают, что некоторые районы из-за пожара превратились в сплошные пожарища.

Напомним, в Ростове-на-Дону горело здание управления ФСБ, а именно на складе на территории пограничного управления. Черный дым был виден почти во всех районах города. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.

Стоит напомнить, что один из мощных пожаров в Сибири вызвали партизаны, которые остановили движение поездов на железной дороге, в том числе воинских эшелонов РФ.

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