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Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаос

3 января 2023, 20:40
Представитель польских спецслужб подчеркнул, что война против Украины ослабляет Россию.
Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаос
Спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаос / kremlin.ru

Страна-агрессор Россия погружается в хаос, а развязана ею война против Украины делает РФ только слабее. Об этом заявил уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников, пожары, уничтожают русские города, взрывы на военных базах – последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос", - написал Жарин в Twitter.

Представитель польских спецслужб подчеркнул, что к этому добавляются нарастающий в РФ экономический кризис, неспособность России обеспечить граждан "даже элементарными услугами".

"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости!" - добавил он.

Война России против Украины

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2023 год станет для Украины победным. В то же время страну-агрессора Россию ждет смена власти. Буданов отметил, что украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Как отметил заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов, война с Россией закончится весной 2023 года. Он подчеркнул, что Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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