Протесты в России и поддержка войны против Украины: Буданов дал оценку ситуации

Пропаганда на территории России трещит по швам, и это сводит с ума население страны, которое не понимает, что происходит, сказал Кирилл Буданов.

В России поддерживают войну против Украины, протестов там не будет - Буданов / УНИАН

В стране-агрессоре России не может быть протестов, поскольку россияне поддерживают войну против Украины. Пропаганда уже трещит по швам, что сводит с ума население, которое не понимает происходящего. В сознании россиян Запад якобы не дает их стране "нормально жить", а Украина, дескать, "хочет их всех уничтожить". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что россияне не выйдут на протесты, поскольку уровень поддержки войны России против Украины остается высоким.

При этом российская пропаганда трещит по швам, а россияне не понимают, что происходит.

"Протестов в России быть не может, это нереально. Те, кто говорят, что там люди прозреют, выйдут – не выйдут и не прозреют. Во-первых, нужно понимать, что россияне действительно поддерживают эту войну. Более 80%. Да, немного упал процент, до 70%, это ничего не меняет. Россияне поддерживают эту войну, потому что верят своей пропаганде, она трещит по швам, но этот перелом в мозгах сводит их с ума, они не понимают, что творится", - объяснил ситуацию Буданов.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что россияне переносят ответственность за свои проблемы на коллективный Запад, который, дескать, не дает России "нормально жить". Украина в их сознании, мол, и вовсе "хочет их всемх уничтожить".

Война России против Украины

Глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявил, что у России осталось ракет на 2 массированных атаки.

Согласно его прогнозу, враг уже к марту столкнется с критической ситуацией с вооружением.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что оккупант РФ в 2023 году будет подтягивать свои войска к границам Украины. Российские захватчики попытаются захватить всю Донецкую область.

Также Скибицкий отметил, что у России проблемы с баллистическими ракетами и "Калибрами".

"Становится меньше крылатых ракет воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - подчеркнул Скибицкий.

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