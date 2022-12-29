"Конец России будет непременно": ВСУ могут вторгнуться в РФ - Данилов

Секретарь СНБО заявил, что украинские военные зайдут на территорию России, если это понадобится для защиты Украины.

ВСУ могут зайти на территорию РФ / Коллаж фото УНИАН, Генштаб ВСУ

Украинская армия может вторгнуться в Россию, если этот шаг будет необходим для защиты страны. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопастности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Kyiv Post.

Он также акцентировал внимание на том, что Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения для такого шага.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", — сказал Данилов.

Он убежден, что своими действиями Кремль лишь приближает конец существования Российской Федерации, пытаясь уничтожить Украину.

"Конец России будет непременно. Этот конец они творят самостоятельно, это их решение. Они сегодня уничтожают свою страну. Россия в том виде и пределах, в которых сейчас есть, существовать не будет после того, как они приняли решение воевать с Украиной", — объяснил Данилов.

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.

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