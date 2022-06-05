В МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФ

В МВД спрогнозировали сценарий освобождения Донбасса / Фото Reuters

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявляет, что отвоевание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей потребует захода на территорию Российской Федерации.

В своем Telegram он объяснил, почему наступать труднее, чем обороняться.

"Суть успешного контрнаступления в том, чтобы взять стратегические точки. К примеру, брать Херсон тяжкими боями, со стратегической точки зрения, нет никакого смысла. Мы просто вернем себе свой город, враг отойдет подальше от Херсона, но все равно будет создавать нам много проблем. Для российской армии угрожающей ситуацией будет, если мы возьмем Новую Каховку, потому что стратегическая ценность этого города очень велика", - отметил он.

По его словам, враг знает обо всех этих точках и хорошо там обороняется.

"Потому что когда захватывается такая стратегическая точка, то начинает формироваться на этой территории плацдарм, который создает географическое преимущество. Туда стягиваются войска, подвозятся боеприпасы и с этого плацдарма определяется точка удара. Но понятно, что враг так же начинает атаковать, проводит артиллерийскую подготовку, наносит удары еще в процессе нашего выдвижения. И поэтому, при таких условиях мы понесем значительные потери и жертвы. Ключевую роль в таких штурмах играет исключительно наличие вооружения", - подчеркнул Андрусив.

"Если мы будем прорывать оборону, а мы так или иначе будем это делать, то штурмовать Херсон никто не будет. Достаточно нанести любой рассекающий удар где-то между Херсоном и Новой Каховкой или со стороны Энергодара, и таким образом возьмем российские войска в окружение и отрежем их от поставок из Крыма. У них не будет мощности и сил выбивать нас, поэтому им лучше будет отступить", - заявил Андрусив.

"Гораздо сложнее как раз отбивать Донбасс: для этого нам надо зайти на территорию России. Иначе придется отбивать территории фактически в лоб. А такая мера на территории РФ может иметь негативные международные последствия для нас и потерю поддержки наших союзников", - подчеркнул Андрусив.

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

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