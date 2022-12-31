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В 2023 году Украина победит преступную армию РФ, а страну-агрессора ждет смена власти - Буданов

31 декабря 2022, 15:43
Буданов отметил, что украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.
В 2023 году Украина победит преступную армию РФ, а страну-агрессора ждет смена власти - Буданов
Буданов дал прогноз на 2023 год / УНИАН

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что грядущий год станет для Украины победным. В то же время страну-агрессора Россию ждет смена власти. Об этом Буданов заявил в интервью во время информационного телемарафона.

"Радость и победу – вот, что он (2023 год - ред.) нам принесет", - сказал глава военной разведки.

Буданов отметил, что украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

"Есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые задействованы уже, и, опираясь на это, я делаю выводы", - пояснил он.

Глава ГУР также подчеркнул, что для Украины победой будет выход на границы 1991 года. Однако, по его словам, это не будет "окончанием всех процессов, они еще будут достаточно долговременные".

Кроме того, Буданов подчеркнул, что российское руководство будет ждать трансфер власти. Каким именно он будет – зависит от многих факторов.

"В какую сторону – к реваншистам или к более лояльным представителям – покажет время", - резюмировал начальник разведки.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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